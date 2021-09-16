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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Meftun Dallı' açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

16.09.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan görev yeri değişen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ile ilgili bir açıklama geldi. Bakanlık, "Aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Dallı'nın görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak atamanın yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Meftun Dallı' açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakanlığı, görev yeri değişen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ile ilgili olarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek bir açıklama yayınladı.

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"Bugün bazı medya organlarında “eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü” şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

17/12/2016 - 06/09/2021 yılları arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun DALLI Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak 20/08/2021, tarihli resmî gazetede yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesi ile Derince Kaymakamlığına atanmıştır.

Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 03/09/2021 tarihinde olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Aşı
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