HABER

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valilik ve kolluk kuvvetlerine “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu talimat gönderildi. Bu talimata göre okul servis araçlarında mevzuata uymayan servis şoförlerinin özel izin belgeleri iptal edilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken, okul servis araç sürücüleri ve öğrencilere yönelik eğitimlerine de devam ediyor. Bakanlık, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu talimat Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklere gönderdi.

'MEVZUATA UYMAYAN ŞOFÖRLERİN ÖZEL İZİN BELGELERİ İPTAL EDİLECEK'

Talimatta şu bilgilere yer verildi:

“Okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergâhlarında trafik tedbirleri artırtılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde okul idareleri ile irtibata geçilecek, öğretmen, öğrenci ve veliler ile işbirliği içinde olunacak. Servis araçlarındaki rehber personel ile okullarda okul geçidi görevlisi olarak görevlendirilen öğretmen, öğrenci ve veliler, tespit ettikleri trafik kural ihlallerine ilişkin tutanak düzenleyebilecek. Bu tutanaklar ile trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenebilecek. Trafik eğiticileri tarafından okullarda trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilecek. Yaya önceliği trafik denetimleri artırılacak, yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacak. Okul servis araçları mevzuata uygun olacak. Servis araçlarının camları sabit olacak, camlara renkli film yapıştırılmayacak. Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılabilir durumda olacak. Servis araçlarında en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak, taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak. Mevzuata uymayan servis şoförlerinin özel izin belgeleri iptal edilecek.”

Kaynak: İHA

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Başsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldıBaşsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldı
Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 91'inci yılı kutlandıAtatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 91'inci yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Okul Servisi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de istifa!

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Son dakika! Tatvan kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te teröristlere darbe!

Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

Son dakika: Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması

İstanbul'da bir binada patlama!

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu!

Görenler polisi aradı! Cep telefonlarına sarıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.