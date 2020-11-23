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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

23.11.2020 09:14 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, kısıtlamaya uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış göstermesinin ardından alınan tedbirler kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkmak kısıtlanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kısıtlama kararına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlarken söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem yapıldı.

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