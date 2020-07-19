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  4. İçişleri Bakanlığı'ndan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya yönelik iddialara yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya yönelik iddialara yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait Twitter'da bir hesap bulunmadığını ve iddia edilen paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya yönelik iddialara yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu'nun oğlu da konuştu" şeklinde bir sosyal medya paylaşımının haberleştirildiği belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabının Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu’ya ait olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SAHTE HESAPLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

"Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın Sayın Bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın Bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır." (AA)

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