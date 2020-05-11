İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 İl Valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi

Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00’ten itibaren sona eriyor

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede,tüm Dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Genelgede, aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısını arttıracağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı ifade edildi.