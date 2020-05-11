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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 İl Valiliğine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 23:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 İl Valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi

Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00’ten itibaren sona eriyor

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede,tüm Dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Genelgede, aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısını arttıracağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı ifade edildi.

Daha önce gönderilen genelge ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı, bahse konu kısıtlamanın süresinin ise 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Bakanlık, daha önce alınan kararlar doğrultusunda Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla ilerinde giriş/çıkış kısıtlamaları kaldırılarak Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerine yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’e kadar geçici olarak devamının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına dair devam eden tedbir uygulaması, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler neticesinde vaka artış hızı ile salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler göz önüne alınarak aşağıdaki kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre;

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’ten itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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