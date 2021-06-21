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İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı mı? 21 Haziran yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

21.06.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren Koronavirüs pandemisinde alınan yeni önlemler vatandaş tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalardaki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası gözler İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne çevrildi. Peki İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı mı? 21 Haziran yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı mı? 21 Haziran yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

Koronavirüs pandemisinde alınan yeni önlemler vatandaş tarafından merak konusu olup araştırılmaya devam ediliyor. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalardaki son durum ve yasakların kalkıp kalkmayacağı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası gözler İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne çevrildi. Peki İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı mı?

21 HAZİRAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ GENELGE YAYINLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası yeni genelge merak edilmeye başlandı. 21 Haziran 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi henüz yayınlanmadı, yayınlandıktan sonra sayfamızda yer alacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? İŞTE 21 HAZİRAN YENİ KARARLARI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldığını açıkladı. Müzikle ilgili sınırlamanın saat 24.00'e çekildiğini söyleyen Erdoğan,"Şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulmasının takip edileceğini söyleyen Erdoğan, HES kodunun sürdürüleceğini belirtti. Konuyla ilgili ayrıntıların İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanacak yeni genelgesinde yer alacağını da aktardı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz."

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