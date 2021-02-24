İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor.