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İçişleri Bakanlığından açıklama! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle Kovid-19 vaka sayılarında son günlerde artış yaşanması, vatandaşların tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorularını sormasına neden oldu. Son olarak İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığından açıklama! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusu, gündemin en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Kovid-19 vaka sayılarında bir süredir yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar tarafından sokağa çıkma yasağı uygulamasının yeniden hayata geçme ihtimali konuşulmaya başlandı. İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nı yaptı. Çataklı, sokağa çıkma yasağı var mı konusunda basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. Peki, tekrar sokağa çıkma yasağı gelir mi? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığından açıklama! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

TEKRAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı konusunda Çataklı, vatandaşlardan daha yüce bir hassasiyet beklediklerini, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun değerlendirme yaparak tavsiyede bulunduğunu ifade etti. Sonucunda İçişleri Bakanlığının karar aldığını aktaran Çataklı, sürecin canlı bir süreç olduğunu, zaman zaman belirli tedbirlerin alındığını ancak şu an için sokağa çıkma kısıtlaması ile alakalı bir karar ve değerlendirmenin olmadığını belirtti. Şu aşamada öyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Çataklı, düğün dernek organizasyonları ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde vatandaşların biraz daha tedbirli davranması gerektiğine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan bu açıklamalardan sonra durum biraz daha netlik kazanmış olsa da vaka sayılarıyla ilgili gidişat neticesinde nasıl bir karar alınacağı da vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ankara için vaka sayısı İstanbul'un iki katı ve artarak da devam ediyor şeklinde açıklama yapmasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de açıklama yapmıştı. Şahin, sokağa çıkma yasağı uygulamasının gündemlerinde olmadığını ve bunlara ihtiyaç olmadan durumu tersine çevirmeye çalıştıklarını belirtmişti.

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