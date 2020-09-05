İçişleri Bakanlığından açıklama! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusu, gündemin en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Kovid-19 vaka sayılarında bir süredir yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar tarafından sokağa çıkma yasağı uygulamasının yeniden hayata geçme ihtimali konuşulmaya başlandı. İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nı yaptı. Çataklı, sokağa çıkma yasağı var mı konusunda basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. Peki, tekrar sokağa çıkma yasağı gelir mi? İşte detaylar...

TEKRAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı konusunda Çataklı, vatandaşlardan daha yüce bir hassasiyet beklediklerini, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun değerlendirme yaparak tavsiyede bulunduğunu ifade etti. Sonucunda İçişleri Bakanlığının karar aldığını aktaran Çataklı, sürecin canlı bir süreç olduğunu, zaman zaman belirli tedbirlerin alındığını ancak şu an için sokağa çıkma kısıtlaması ile alakalı bir karar ve değerlendirmenin olmadığını belirtti. Şu aşamada öyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Çataklı, düğün dernek organizasyonları ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde vatandaşların biraz daha tedbirli davranması gerektiğine vurgu yaptı.