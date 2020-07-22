İçişleri duyurdu: 2 terörist teslim oldu

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "\u015e\u0131rnak \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucunda, \u00f6rg\u00fcte 2014 ve 2015 y\u0131llar\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 2 ter\u00f6rist, \u015eanl\u0131urfa\u2019da g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu." denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Huawei Watch GT 2 serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fay\u0131nBu sabah \u0130stanbul! Ekipler sahaya indiK\u0131zam\u0131k: Nedenleri, belirtileri, tedavisi