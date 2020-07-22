İçişleri duyurdu: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

