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İçişleri duyurdu: 2 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 08:48 | Son Güncelleme

İçişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında, terör örgütüne 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İçişleri duyurdu: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

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