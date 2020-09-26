HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri'nden koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

İçişleri'nden koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

İçişleri'nden koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "22 Ağustos tarihinden bu yana re’sen, ihbar ve şikayet üzerine, 4 milyonu 600 bin 409’u izolasyon denetimi olmak üzere toplam 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 69 bin 906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 23 bin 553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu. 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor. Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken 1.359’u ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kahramanmaraş'ta yakalandı! 2 metre uzunluğundaKahramanmaraş'ta yakalandı! 2 metre uzunluğunda
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan İstanbul'da deprem tatbikatı açıklaması: Çok kısa süre içinde yapacağız
Bakan Soylu duyurdu: Çok kısa süre içinde yapacağız
Kahramanmaraş'ta yakalandı! 2 metre uzunluğunda
Kahramanmaraş'ta yakalandı! 2 metre uzunluğunda
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 günde 120 bin 695 kişi ehliyet ve kimliklerini birleştirdi
5 günde 120 bin üzerinde kişi başvurdu
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır
Fahrettin Altun açıkladı: Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.