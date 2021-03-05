iCloud fotoğraflarını Google’a aktarmak artık daha kolay

Tek yapmanız gereken teknoloji devinin Veri ve Gizlilik web sitesinde iCloud hesabınıza giriş yapmak. Giriş yaptıktan sonra, “Verilerinizin bir kopyasını aktarın” bölümüne gidin ve ardından neyi kopyalamak istediğinize bağlı olarak Fotoğraflar ve / veya Videolar’ın yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Ardından, işlemi tamamlayabilmek için Google hesabınıza giriş yapmanız istenecektir.

İŞTE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yeni hizmeti kullanmadan önce, Apple Kimliğinizin iki faktörlü kimlik doğrulama kullandığından emin olmanız gerekiyor. Ayrıca, Google Fotoğraflar'da yeterli depolama alanı olmalı. Aksi takdirde aktarım kesinlikle tamamlanmayacaktır. İşlem sırasında gittiğiniz istemler size koleksiyonunuzun ne kadar büyük olduğunu gösterecek. Böylece ne kadar alan boşaltmanız gerektiğine veya Google Drive’ın ücretsiz sürümünden daha fazla depolama alanına erişmeniz gerekip gerekmediğine dair bir fikir edineceksiniz.

Aktarım tamamlandığında, Google hesabınıza aktarılan albümlerin ve videoların dosya adları “Kopya” ile başlayacak. Böylece dosyalar arasında rahatça ayrım yapabileceksiniz. Ancak yalnızca fotoğraflarınızın en son düzenlemeleri aktarılıp paylaşılan albümler gibi bazı içerikler hiç aktarılmayacak. Apple, bir aktarımı tamamlamanın üç ila yedi gün süreceğini de ekliyor. Apple, özelliğin iCloud Fotoğraf Kitaplığı’ndan hiçbir şeyi kaldırmayacağını söyledi. Basitçe dosyaların bir kopyasını oluşturacak. Bu nedenle kullanıcıların artık iCloud’da depolanmasını istemedikleri şeyleri manuel olarak silmeleri gerekiyor.

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