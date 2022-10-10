iCloud saklama alanı satın alma ve boşaltma nasıl yapılır? iCloud saklama alanı doldu, ne yapmalıyım?

Fotoğraf ve videoları saklamak için tercih edilen iCloud, kullanıcılar için bir arşiv görevindedir. Birçok Apple kullanıcısı “iCloud saklama alanı dolu” uyarısıyla karşılaşmıştır. Çok sık fotoğraf ve video çeken kullanıcı; iCloud saklama alanı kısa sürede dolduğundan “yeterli icloud saklama alanı olmadığı için bu iPhone yedeklenemiyor” uyarısını alır.

iCloud saklama alanı nedir?

Tüm Apple aygıtlarında yer alan iCloud, geniş depolama alanı sağlayan bir servis olarak öne çıkıyor. Servis; kullanıcıların fotoğraflarını, videolarını, belgelerini, dosyalarını, notlarını vb. gibi verileri güvenli ve güncel bir şekilde arşivliyor. Böylece önemli veya acil durumlarda arşive ulaşmak hızlı ve pratik oluyor.

iCloud saklama alanı boşaltma nasıl yapılır?

Daha fazla iCloud saklama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar, satın alma işlemi yerine saklama alanını boşaltmayı tercih edebilir. Apple cihazları iCloud’a yedeklendiğinden itibaren aygıttaki tüm veriler otomatik yedeklenir. Kullanılmayan uygulamaların yedeklemesini durdurarak veya eski iCloud yedeklemelerini silerek alan açılabilir.

Yedekleme işlemini durdurmak için;

Cihazın “Ayarlar” bölümünden “iCloud” simgesini seçerek saklama alanı sayfası açılmalıdır.

Ekranda “Yedekler” kısmı çıkacaktır.

Burada yedeklemesi istenilmeyen aygıtın adına dokunarak yedekleme işlemi durdurulabilir.

iCloud yedeklemeleri etkisiz hale getirildiğinden itibaren 180 gün boyunca kullanılabilir.

İhtiyaç olmayan fotoğraf ve videolar da silinerek saklama alanında yer açılabilir. iCloud saklama alanında yer açmak için aygıtın “Fotoğraflar” uygulaması açılmalıdır. Daha sonra ekranın en alt tarafındaki “Fotoğraflar”dan, “Seç” simgesine dokunarak silme işlemi gerçekleştirilir.

iCloud saklama alanı satın alma nasıl yapılır?

iCloud aboneliği yükseltilerek daha fazla saklama alanı satın alınabilir. Daha fazla saklama alanı ve ayrıcalıklı özelliklerden faydalanmak için tüm Apple cihazlardan iCloud+’a yükseltme yapılabilir.

Satın alma işlemi yapılmasına rağmen kullanıcılar, “icloud saklama alanı satın alma ama hala yer yok diyor” gibi durumlarla karşılaşabilir. Bu sorunu çözmek için öncelikle cihazın İnternet bağlantısı kontrol edilmelidir. Sorun devam ettiği takdirde iCloud hesabından çıkış yapıp sonra tekrar oturum açılabilir. Hala sorun düzelmezse Apple Destek ekibinden yardım alınabilir.



