iCloud fotoğraf yedekleme: iCloud fotoğraf yedekleme nasıl yapılır?

İOS aygıtlarda ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilen iCloud, kullanıcılara başlangıç için 5 GB depolama alanı verir. İhtiyaca göre kullanıcılar daha fazla saklama alanı satın alabilir ve gizlilik, güvenli video desteği gibi çeşitli özelliklerle kullanım alanlarını şekillendirebilir.

Genellikle fotoğrafları ve videoları yedeklemek için kullanılan iCloud; iPhone, iPad, iPad touch, Mac ve Apple TV’de Fotoğraflar uygulamasıyla birlikte çalışır. Depolanan arşive herhangi bir aygıttan kolayca ulaşılabilir veya başka kullanıcılarla paylaşılabilir. İCloud, çekilen tüm fotoğrafları ve videoları otomatik olarak yedekleyerek yıl, ay ve gün şeklinde planlar. Kullanıcıların sonrasında yaptığı herhangi bir değişiklik diğer aygıtlarda da güncellenir.

iCloud Fotoğraf Yedekleme Nasıl Yapılır?

iCloud fotoğraf yedekleme için izlenecek adımlar şöyle:

iCloud fotoğraf yedekleme yapabilmek için aygıtın güç kaynağına bağlı ve İnternet bağlantısının da aktif olması gerekir. Tüm bunlarda bir sorun yoksa aygıtınızdan “Ayarlar” bölümüne girip, en tepede bulunan “Apple Kimliği” kısmını açın.

Açılan sayfada “iCloud” seçeneğini takip ederek aşağı doğru kaydırın ve “iCloud Yedekleme” bölümüne girin. Eğer yedekleme durumu açık değilse aktif hale getirin.

Sayfada bulunan “Şimdi Yedekle” seçeneğine tıklayarak iCloud yedekleme işlemini başlatabilirsiniz. Burada en son yedeklemenizin tarihini ve saatini görebilirsiniz.

Yedekleme işlemi için yeterli iCloud saklama alanı olmadığını bildiren bir uyarı ekrana gelirse daha fazla saklama alanı satın alabilirsiniz.

Kullanıcılar yedekleme işlemini gerçekleştirirken “iCloud yedekleme yapmıyor” veya “iCloud fotoğraf yedekleme çok uzun sürüyor” gibi birtakım sorunlarla karşılaşabilirler. Bu durumda önce internet bağlantısı kontrol edilmeli veya aygıt güç kaynağına bağlamalıdır. İnternet bağlantısında bir sorun yok ise aygıtın güncel olduğundan emin olunmalıdır. Sorun tüm bu sebeplerden kaynaklanmıyorsa Apple Destek bölümünden yardım istenebilir.

iCloud Fotoğraf Yedekleme Geri Yükleme

Aygıtların varsayılan ayarlara geri dönebilmesi veya aygıtı temizlemek için geri yükleme işlemi yapılabilir. Yapılan işlemle fotoğraf ve videolar yeniden cihaza aktarılır.

iCloud fotoğraf yedekleme geri yükleme işlemi için şu adımlar takip edilir:

iCloud yedeklemesinden geri yüklemek için tüm içeriğin silinmesi gerekir. Aygıt açıldığında “Merhaba” ekranı gözükür.

“Uygulamalar ve Veriler” ekranı çıkana kadar gerekli tüm adımları uygulanır. Ardından “iCloud Yedeklemesinden Geri Yükle” seçeneğine dokunulur.

Apple Kimlik girişi ile iCloud’a giriş yapılır. Dosya boyutu ve tarihe göre uygun bir yedekleme türü seçilerek geri yükleme işlemine başlanır.

iCloud'da Yedeklenen Fotoğraflar Nerede?

İCloud fotoğraf yedekleme işlemi ile kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını inceleyebilir veya paylaşabilir. iCloud'da yedeklenen fotoğraflar için aygıtınızdan “Fotoğraflar” uygulamasını açarak “Arşiv” kısmından yedeklenilen fotoğraflar ve videolara erişilebilir.

iCloud Silinen Fotoğrafları Saklar mı?

İCloud silinen fotoğrafları görebilmek için “Fotoğraflar” uygulamasından “Albümler” kısmına girilir. Daha sonra “Diğer” kısmına girip “Son Silinenler”i açarak iCloud’da silinen fotoğraflara ulaşılabilir. İCloud silinen fotoğrafları 30 gün süre içerisinde saklar. 30 gün tamamlandığı taktirde fotoğraflar tüm cihazlardan kaldırılır.

Kullanıcılar fotoğraflar silinmeden de yedekleme işlemi kapatılabilir. iCloud fotoğraf yedekleme kapatma için izlenecek adımlar kısaca; Ayarlar > Apple Kimliği > iCloud bölümünden iCloud Yedekleme kısmını devre dışı bırakarak işlemi sona erdirebilir.



