iCloud şifre değiştirme nasıl yapılır? iCloud şifremi nasıl değiştiririm, sıfırlarım?

En önemli verilerinizin güvende ve güncel olmasını sağlayan iCloud, şifre doğrulama sistemi ile erişim sağlar. Apple kullanıcıları tarafından merak konusu olan iCloud şifresini değiştirme adımları ise oldukça basittir. Yeni bir parola oluşturarak iCloud'a giriş yapmak istiyorsanız şifre sıfırlama veya değiştirme adımlarına göz atabilirsiniz.

iCloud şifremi nasıl değiştiririm?

Apple Kimliği; iCloud, App Store, Apple Music, iMessage, FaceTime ve diğer Apple servislerine erişmek için kullandığınız bir hesaptır. iCloud girişinde de genellikle Apple Kimliği bilgilerini kullanmak tercih edilir. Apple kimliği parolası değiştirme ile iCloud şifrenizi de değiştirmeniz mümkündür. Farklı Apple aygıtlarında nasıl iCloud şifre değiştirme işlemini gerçekleştirebileceğinize göz atabilirsiniz.

iPhone, iPad, iPod Touch ve Apple Watch üzerinden iCloud şifresi nasıl değiştirilir?

iPhone, iPad, iPod Touch ve Apple Watch üzerinden iCloud şifresini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Aygıtınızın 'Ayarlar' uygulamasından 'Adınız' sekmesine tıklayın.

'Parola ve Güvenlik' alt sekmesine tıklayın.

'Parolayı Değiştir' seçeneğine dokunun.

Geçerli parolanızı yada aygıt parolanızı girin.

Ardından belirlediğiniz yeni parolayı girip onaylayın.

MacBook üzerinden iCloud şifresi nasıl değiştirilir?

MacBook üzerinden iCloud şifresini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Apple menüsünü açıp 'Sistem Tercihleri' sekmesine tıklayın.

Önce 'Apple Kimliği' ardından 'Parola ve Güvenlik'e tıklayın.

'Parolayı Değiştir' seçeneğine tıkladıktan sonra Mac'inizin ekran kilidini açarken kullandığınız parolayı girin.

Yeni parolayı girerek onaylayın.

Windows PC üzerinden iCloud şifresi nasıl değiştirilir?

Windows PC üzerinden iCloud şifresini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Web tarayıcısı üzerinden appleid.apple.com adresine giriş yapın.

'Giriş Yapma ve Güvenlik' bölümüne girerek 'Parola' sekmesine tıklayın.

Mevcut parolanızı girin.

Sonrasında yeni bir parola girip onaylayın.

iCloud şifresi nasıl sıfırlanır?

iCloud şifre sıfırlama adımları şunlardır:

‘‘Apple Kimliği” sayfasını açın.

Karşınıza çıkan sayfada ekranın alt kısmında bulunan ” Apple Kimliğinizi veya parolanızı mı unuttunuz? ” seçeneğine tıklayın.

Apple kimliğinizi girip ”İleri” butonuna tıklayın.

Sistemde kayıtlı olan telefon numaranızı girip 'Devam' butonuna tıklayın.

Parolanızı sıfırlamak için karşınıza 3 farklı seçenek çıkar. iCloud hesabınıza ve hiçbir Apple aygıtına erişiminiz yoksa ”Seçeneklerden hiçbirini kullanamıyor musunuz?” seçeneğine tıklamanız gerekir.

Kimliğinizi doğrulamak için karşınıza çıkan güvenlik sorularına cevap verip hesabın size ait olduğunu doğrulayın.

Telefon numaranıza gönderilen kodu girip ”Devam” butonuna tıklayın. Eğer kayıtlı telefon numarasını artık kullanmıyorsanız ” Bu numarayı artık kullanmıyor musunuz?” seçeneğine tıklayın. Bu aşamadan sonra mail adresinize gönderilen kodu girip 'Devam' butonuna tıklamanız gerekir.

Tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde girdikten sonra Apple bilgilerinizi değerlendirmek için sizden 1 ila 2 gün ister. Bu sürenin değişkenlik gösterebileceğiniz unutmamanız gerekir.

Apple tarafından değerlendirmeler yapıldıktan sonra sonuç olumlu ise mail adresinize şifre sıfırlama bağlantısı gönderilir.

Gönderilen bağlantıyı takip ederek şifrenizi kolayca sıfırlayabilirsiniz.

iCloud şifresi nasıl olmalı?

iCloud şifre oluşturma aşamasında bazı durumları göz önünde bulundurmanız gerekir. Yeni parolanızın en az 8 karakter uzunluğunda olması ve rakam, küçük ve büyük harf içermesi gerektiğini bilmelisiniz. Ayrıca oluşturacağınız parolada üç defa arka arkaya aynı karakteri de kullanamazsınız. Apple aygıtlarınız için son bir yıl içinde kullandığınız parolaları kullanmanız da mümkün değildir. Bu durumları dikkate alarak sizin için en uygun iCloud şifresini oluşturabilirsiniz.



