İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İcra müdürlüğü sınavına kimler katılabilir? Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı seçme sınavı sonuçları açıklandı mı?

İcra Müdürlüğü sınavına dair sorular günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 3 Nisan'da Ankara'da yapılan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını seçme sınavının sonuçlarının açıklanması bekleniyor. İşte yüzlerce adayın açıklanmasını beklediği Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını seçme sınavına dair detaylar...

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı seçme sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava; TC vatandaşı olan Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans programı mezunu olup, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış (doğum tarihi 31.01.1978 ve daha sonra olanlar) olanlar katılabilir.

