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  4. İçtiği protein tozu felç etmişti! 20 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

İçtiği protein tozu felç etmişti! 20 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

28.03.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da gittiği spor salonunda içtiği protein tozu nedeniyle felç kalan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan hayatını kaybetti.

İçtiği protein tozu felç etmişti! 20 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen temmuz ayında spor salonuna kaydoldu.

Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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BEYİNE HASAR VERDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan’ın protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi. 20 yaşındaki Hüseyin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. (İHA)

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Adana
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