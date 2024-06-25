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İçtiği sigarayla başına dert aldı, bir yıl sürdü! Kimse bilmiyor ama milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Mahkemeden emsal karar

25.06.2024 10:18
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İzmir'deki bir AVM'de çalışan 40 yaşındaki Emrah Aksın, içtiği sigarayla adeta başına dert açtı. Vatandaşların da kullandığı açık hava bölümünde sigara içen Aksın, AVM yönetimi tarafından gelen ceza yazısıyla şaşkına uğradı. Çalıştığı iş yerinin 3 bin TL cezayı maaşından kestiğini öğrenen Aksın, durumu yargıya taşıdı. Mahkeme, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

İçtiği sigarayla başına dert aldı, bir yıl sürdü! Kimse bilmiyor ama milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Mahkemeden emsal karar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir AVM'de mağaza çalışanı Emrah Aksın, geçen yıl ağustos ayında, vatandaşların da kullandığı açık hava bölümünde sigara içti. AVM yönetimi, personelin bu alanı kullanamayacağı gerekçesiyle Aksın'ın çalıştığı firmaya 3 bin TL ceza kesti.

MAAŞINDAN KESİLDİ

Firma da cezayı Aksın'ın maaşından tahsil etti. Aksın kesintinin iptal edilmesi için hem çalıştığı firmayla hem de AVM yetkilileriyle görüştü ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine Emrah Aksın, avukatı Cansu Akkaş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Karşıyaka 2'nci İş Mahkemesi'nde görülen davada 13 Haziran'da karar çıktı.

MAHKEMEDEN 'İPTAL' KARARI

Mahkeme, işverenin çalışanı nedeniyle uğradığı maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceği gerekçesiyle kesintinin iptaline hükmetti.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Emrah Aksın, "AVM yönetimi ile çalıştığım firmaya durumu ilettim ancak sonuç alamadım. Kendilerini haklı buldular. Konuyu yargıya taşıdım. Üzerinden 1 yıl geçti ve kazandık. Bu sadece benim için geçerli değil. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bu davayı herkes için açtım. Benim gibi benzer şekilde ceza kesilen ve ödemek zorunda kalan işçiler için emsal teşkil etmesini isterim" dedi.

"MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN EMSAL BİR KARAR"

Kararın çalışanlar için emsal niteliğinde olduğunu söyleyen avukat Cansu Akkaş, "İşveren, müvekkilimin maaşından para cezası kapsamında kesinti yapıyor. Biz de bu kesintinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdık. İş Mahkemesi, kesintinin yapılabilmesi için belli şartların olması gerekçesiyle bu durumu aykırı buldu. İşçinin maaşından kesinti yapılabilmesi için kanunlara göre öncelikle işçinin muvafakatının olması gerekiyor. Sonrasında maaşının belirli bir miktarının kesilmesi gerekiyor. İşverenin ise bunu belli nedenle ve mahkeme kararıyla uygulaması gerekiyor. Kafasına göre kesinti yapamaz. Birçok çalışan bu bilgiyi bilmediği için yapılan bu tür kesintilere itiraz etmiyor. Bu nedenle mahkemenin verdiği karar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar" diye konuştu.

cansu

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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sigara mahkeme
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