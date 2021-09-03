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Ida Fırtınası: New York ve çevresinde meydana gelen selde ölü sayısı 41'e yükseldi

03.09.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tropikal Ida Fırtınası nedeniyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı ABD'nin doğu eyaletlerinde en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı ABD'nin doğu eyaletlerinde en az 41 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan sel felaketi için "İklim krizinin burada olduğunun kanıtıdır" yorumunu yaptı.

New Jersey Valisi Phil Murphy eyalette en az 23 kişinin öldüğünü, bu kişilerin çoğunun arabalarında mahsur kalan kişiler olduğunu söyledi.

New York'ta aralarında 2 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere ölü sayısı en az 14 olarak açıklandı. Yetkililer 11 kişinin bodrum katlarında boğularak öldüğünü bildirdi.

Pennsylvania eyaletinin başkenti Philadelphia'da 3 kişi, Connecticut eyaletinde ise 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

New York

ABD Başkanı Joe Biden, iklim krizi ile başa çıkabilmek adına tarihi bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ülke genelinde iklim dolaylı bir yıkımla karşı karşıya olduklarını belirten Biden, "Bununla mücadele etmek bir ölüm kalım meselesi" dedi.

Selde pek çok işyeri de zarar gördü.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, doğru tahminleri vermedikleri gerekçesiyle hava durumu uzmanlarını eleştirdi.

De Blasio, "İnsanlara işlerin çok daha kötü olacağını iletmeye başlamamız gerekiyor" dedi.

New York Valisi Kathy Hochul ise "Dün gece saat 20.50 ile 21.50 aralığında, göğün yarılıp, Niagara Şelalesi'nin de New York sokaklarına akacağını bilmiyorduk" dedi.

New Jersey'nin en büyük süt çiftliği büyük bir hasar gördü

New Jersey'deki kasırga eyaletin en büyük süt çiftliğini yerle bir etti.

Wellacrest Çiftliği'nin sahipleri Facebook'ta yaptıkları paylaşımda yıkılan çatıların altında birçok ineğin mahsur kaldığını ve bazılarının da öldüğünü yazdı.

Sosyal medyada paylaşılan pek çok videoda New York metrosunun da sular altında kaldığı görüldü. Kentte metro hatlarının pek çoğu kapatıldı.

Trenler, uçaklar ve otobüslerde çok sayıda yolcu saatlerce mahsur kaldı.

sel

Arama kurtarma ekipleri mahsur kalan kişileri botlarla evlerden çıkardı.

New York

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