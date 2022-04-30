İddia gündem olmuştu! EGM'den Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

e-devlet sisteminin hacklendiği ve kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde geniş bir yer bulmuştu. Konuyu köşesine taşıyan Fatih Altaylı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaptığı açıklamada "Resmi kurumların konu ile ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren Gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadesine yer verdi.

EGM'DEN AÇIKLAMA! FATİH ALTAYLI İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

EGM resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son günlerde sosyal medya üzerinde e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Son olarak 30 Nisan 2022 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında aynı konuya değinerek daha önce yapılan açıklamaların aksine e-devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddiaları ile kamuoyunda dezenformasyon yaptığı görülmüştür. E-devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir. Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ayrıca resmi kurumların konu ile ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren Gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

