İddia: iPhone 12 fiyatları belli oldu!

iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max merakla bekleniyor. Ancak yeni iPhone modelleri ile tanışacağımız etkinliğe yaklaşık 4 ay var. Bu süre her ne kadar bize uzun gibi gözükse de teknoloji basını için hayli kısa. Zira, iPhone 12'nin ilk sızıntıları bu dönemlerde düşmeye başlardı. Her ne kadar iPhone 12'ye dair bir görüntü sızıntısı göremesek de güvenilirliği diğerlerinden yüksek kaynaklardan bazı bilgiler geliyor. Bu isimlerden biri iPhone SE 2020'nin tanıtım tarihini açıklayan Jon Prosser. Prosser'ın elde ettiği yeni bilgiler ise iPhone 12 serisinin fiyatlarına ışık tutuyor.

DÖRT YENİ İPHONE 12 GELİYOR

Jon Prosser'ın iddiasına göre iPhone 12 serisinin fiyatı şimdiden belli. Ancak model konusunda bazı farklılar söz konusu. Ona göre Apple bu yıl dört yeni iPhone 12 modeli tanıtacak ve bu modellerden ikisi iPhone 12 adını taşıyacak. İki iPhone 12 modelini birbirinden ayıracak en temel fark ise ekran boyutu olacak. Prosser'a göre biri 5,4 inç biri 6,1 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip iki farklı iPhone 12 tanıtılacak. iPhone 12 Pro modelleri ise iPhone 12 serisinden hayli fazla benzerlik taşıyacak.