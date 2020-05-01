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İddia: iPhone 12 fiyatları belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

iPhone 12 serisinin fiyatlarının belli olduğu iddia edildi. Daha önce iPhone SE'nin tanıtım tarihini açıklayan Jon Prosser, iPhone 12 modellerinin fiyat bilgilerini de paylaştı. İddialara göre iPhone 12'nin fiyatı iPhone 11'den çok farklı olacak.

İddia: iPhone 12 fiyatları belli oldu!

iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max merakla bekleniyor. Ancak yeni iPhone modelleri ile tanışacağımız etkinliğe yaklaşık 4 ay var. Bu süre her ne kadar bize uzun gibi gözükse de teknoloji basını için hayli kısa. Zira, iPhone 12'nin ilk sızıntıları bu dönemlerde düşmeye başlardı. Her ne kadar iPhone 12'ye dair bir görüntü sızıntısı göremesek de güvenilirliği diğerlerinden yüksek kaynaklardan bazı bilgiler geliyor. Bu isimlerden biri iPhone SE 2020'nin tanıtım tarihini açıklayan Jon Prosser. Prosser'ın elde ettiği yeni bilgiler ise iPhone 12 serisinin fiyatlarına ışık tutuyor.

DÖRT YENİ İPHONE 12 GELİYOR

Jon Prosser'ın iddiasına göre iPhone 12 serisinin fiyatı şimdiden belli. Ancak model konusunda bazı farklılar söz konusu. Ona göre Apple bu yıl dört yeni iPhone 12 modeli tanıtacak ve bu modellerden ikisi iPhone 12 adını taşıyacak. İki iPhone 12 modelini birbirinden ayıracak en temel fark ise ekran boyutu olacak. Prosser'a göre biri 5,4 inç biri 6,1 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip iki farklı iPhone 12 tanıtılacak. iPhone 12 Pro modelleri ise iPhone 12 serisinden hayli fazla benzerlik taşıyacak.

iphone 12 pro-3

LİDAR TARAYICISI DİĞERLERİNDEN AYIRACAK

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i iPhone 12 modellerinden ayıracak en büyük fark kamera tarafında olacak. İPhone 12 modelleri çift kamera ile gelirken, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max üç kamera + LiDAR tarayıcısı ile gelecek. Her iki telefonun ekran boyutu ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç olacak. Yeni iPhone 12 serisinin fiyatları ise Prosser'ın iddialarına göre şöyle:

İŞTE iPHONE 12 FİYATLARI

5.4 inç iPhone 12: 649 dolar
6.1 inç iPhone 12: 749 dolar
6.1 inç iPhone 12 Pro: 999 dolar
6,7 inç iPhone 12 Pro Max: 1099 dolar

iphone 12 pro max-1

UYGUN FİYATLI OLED İPHONE GERÇEK Mİ OLUYOR?

iPhone 12 fiyatlarını incelediğinizde 5,4 inç büyüklüğündeki iPhone 12'nin fiyatı dikkatimizi çekiyor. Apple iPhone X'ten beri OLED ekran kullanan iPhone modellerini 999 dolar'dan aşağı bir fiyat ile sunmuyordu. 5,4 inçlik iPhone 12 ise bu konuda bir milat olacak. Umarız ki bu durum hiç bozulmaz.

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