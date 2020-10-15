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İddia: iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun AnTuTu puanı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro AnTuTu puanı ile karşımıza çıktı. İddialara göre Apple'ın yeni iPhone modelleri A14 Bionic işlemcisi ile birlikte AnTuTu testine girdi. Peki iPhone 12 ve iPhone 12 Pro AnTuTu'dan kaç puan aldı?

İddia: iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun AnTuTu puanı belli oldu!

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, Apple'ın yeni dönemdeki en büyük kozları. 5G desteği ile gelen yeni iPhone'lar, etkinlikte sonrası daha çok kutularından çıkan EarPods kulaklıkları ve şarj adaptörleriyle konuşuldu. Fakat etkinlikte önemli bir detay vardı. Apple, iPhone 12'yi tanıtırken iPad Air'de de kullanılan Apple A14 Bionic işlemcisinin diğer akıllı telefon çiplerinden yüzde 50 daha hızlı olduğunu söylemişti. Bunun doğru olup olmadığını teyit etmek isteyenler, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun sentetik test sonuçlarını beklemeye başladı. İddialara göre o testlerden biri olan AnTuTu testinin sonuçları tespit edildi.

İŞTE İPHONE 12 VE İPHONE 12 PRO'NUN ANTUTU PUANI

AnTuTu testine girdiği söylenen iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, testten beklendiği üzere yüksek puanlar aldı. Buna göre iPhone 12'nin AnTuTu puanı 564 bin 899, iPhone 12 Pro'nun AnTuTu puanı ise 572 bin 133 olarak sıralandı. Bu bir önceki nesil Apple A13 Bionic işlemcisine göre yaklaşık yüzde 5 ila yüzde 6 kadar yüksek performans demek. Ancak odaklanılması gereken bazı noktalar var.

iPhone 12 AnTuTu puanı

SNAPDRAGON 865 Mİ, APPLE A14 BİONİC Mİ?

Eğer paylaşılan bilgiler doğruysa, Android amiral gemilerinde kullanılan Snapdragon 865 işlemcisinin A14 Bionic'i geçtiğini söylemek mümkün olabilir. Zira Android tarafında yer alan bazı telefonlar aynı testte 600 bin üstü puan alıyor. Fakat şunu da unutmamak gerek; iPhone modelleri AnTuTu'ya nazaran genelde Geekbench sonuçları ile değerlendiriliyor. Ayrıca Android ve iOS ekosisteminde yer alan telefonları ayrı ayrı değerlendirmek bazı uzmanların söylediğine göre en doğrusu.

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