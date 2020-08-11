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İddia: Xiaomi Mi 10 Ultra'nın fiyatı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin onuncu yıla özel akıllı telefonu Xiaomi Mi 10 Ultra'nın fiyatı sızdırıldı. İki farklı model ile geleceği düşünülen Xiaomi Mi 10 Ultra, görünüşe göre pek uygun fiyatlı olmayacak. İşte sızdırılan Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı...

İddia: Xiaomi Mi 10 Ultra'nın fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 Ultra için artık beklenen gün geldi. Xiaomi'nin Mi serisinin 10.yılına özel olarak üreteceği Xiaomi Mi 10 Ultra'nın bugün (11 Ağustos) düzenlenecek Xiaomi özel etkinliğinde Redmi K30 Ultra ile birlikte tanıtılacağı düşünülüyor. Tanıtım öncesi özellikle Xiaomi Mi 10 Ultra'nın bazı özellikleri paylaşıldı. Ancak telefonlara dair en büyük soru işareti şüphesiz ki fiyat konusunda ortaya çıkıyor. Bildiğiniz üzere Xiaomi fiyat/performans oranını gözeten bir şirket ve Xiaomi Mi 10 Ultra'da bu oranı koruyup korumayacağı hayli merak ediliyor. Yapılan bir sızıntıya bakılırsa, pek koruyacak gibi de durmuyor.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10 ULTRA'NIN FİYATLARI

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın fiyatı bir sızıntı kaynağı aracılığıyla ortaya çıktı. İddialara göre, Xiaomi Mi 10 Ultra'nın 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı sunan modeli yaklaşık 900 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama alanına sahip diğer bir model ise yaklaşık olarak 1.000 dolar seviyesinde fiyatlandırılacak.

Xiaomi Mi 10

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın özellikleri arasında Snapdragon 865 Plus işlemcisine ek olarak; 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED bir ekranın, 120x dijital zoom yapabilen kameranın ve 120W destekli hızlı şarjın yer alması bekleniyor. İddialar, Xiaomi'nin sunacağı Game Turbo özelliği sayesinde Mi 10 Ultra kullanıcılarının grafik birimlerini isteklerine göre özelleştirebileceği yönünde.

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