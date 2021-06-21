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İddialar gündem olmuştu! Polis merkezinde ölen kişi için savcılık hareket geçti

21.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin Esenyurt Polis Merkezi'nde hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında polis merkezinde görevli polis, bekçi ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan kişilerin ifadelerine başvurulduğunu bildirdi.

İddialar gündem olmuştu! Polis merkezinde ölen kişi için savcılık hareket geçti

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Esenyurt Merkez Polis Karakolu'nda 6 Haziran Pazar günü hayatını kaybeden B.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılmış olup ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir."

AA

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Esenyurt

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