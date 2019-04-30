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“İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne” yoğun saldırılar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor - Rejim, Türkiye ve Rusya'nın mutabakat imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ilk kez "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne varil bombalı saldırı düzenledi - Yoğun hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı - Dün geceden bu yana bölgeye düzenlenen saldırılarda toplam 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İdlib mutabakatından bu yana ilk kez varil bombasının da kullanıldığı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

İdlib'in güneydoğusundaki Abidin, Ureynibe, Termala ve El Habit köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Latamne ve Kifrenbude ilçesine, Hama'nın batı kırsalında El Sahır, Bab el Taka, El Uremye, El Tüveyne, El Havice ve El Huveyz köylerine yoğun hava ve kara saldırısı düzenleniyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait bir savaş uçağının Abidin ve Ureynibe köylerine yaptığı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Esed rejimine ait helikopterler, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den itibaren ilk defa varil bombalı saldırı düzenledi.

Bu arada, Kifrenbude ilçesi, El Kassabiyye ve El Habit köylerini hedef alan hava saldırılarının ardından, bu yerleşimlerde kalan az sayıda sivil de beldeden göç etmeye devam ediyor.

Sabah düzenlenen saldırılarda 1 sivil ölmüş, 6 sivil yaralanmıştı. Ayrıca bir okul ve sağlık merkezi vurulmuştu.

Saldırılar, dün de bir sağlık merkezi ile doğum hastanesini hedef almış, her ikisi de hizmet dışı kalmıştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi Hama İdlib yoğun hava ve kara

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