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İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği videosu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

İdlib’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan uzman Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’un ‘şehit olmak kalbime doğuyor’ dediği videosu duygulandırdı. Öteyandan şehidin naaşı da akşam üzeri memleketi Elazığ'a getirildi.

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği videosu çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlip kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında 2 Mehmetçik şehit oldu, 6'sı ise yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26), Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından sağlık ekiplerinin eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. 8 kardeşin en küçüğü olan şehidin Coşkun’un İdlib’e gitmeden önce çekilen videosunda söylediği ‘şehit olmak kalbime doğuyor’ ve ‘şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım’ sözleri duygulandırdı.

Çekilen videoda kendisine ‘Sen Hatay’dasın, sınırdasın. Şehit olmayı düşünüyor musun diye sorulan Coşkun, “ Düşünüyorum değil, her şeyin hayırlısı da şehit olacağım içime doğmuş” diye yanıt veriyor.

"ŞEHİTLİK GÜZEL BİR MERTEBE İNŞALLAH ULAŞIRIM"

Video da konuşmasını sürdüren şehit Coşkun , “ Vatan, Bayrak, Millet, Namus, Şeref biz bunun için bu görevi seçtik. Ben bu mesleği onun için seçtim yoksa herkes bu mesleği yapar. Kimisi para için yapıyor, kimisi zevkine yapıyor kimisi de gerçekten canı gönülden kalpten yapıyor bu işi ben de onlardanım Allah’a şükür. Rabbim, hakkımda hayırlısını versin. Şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım” ifadelerini kullanıyor.

Öteyandan şehit Coşkun'un naaşı akşam üzeri askeri uçakla memleketi Elazığ’a getirildi.Şehidin naaşı törenle karşılandı.Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin ailesi ile kamu kurum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Coşkun’un naaşı karşılama töreni sonrası Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürülürken yarın Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası köyünde defin edileceği bildirildi.

(İHA)

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İdlib şehit Ragip Soylu Coşkun

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