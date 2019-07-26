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İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Rusya ve Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları devam ediyor - Rejimin sabah Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı - Hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında 81 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenledikleri yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin sabah Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

- Hafta başından itibaren ölenlerin sayısı 81'e çıktı

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Serakib'de bir pazar yerine düzenlenen hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılar sonucu, hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 81'i buldu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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