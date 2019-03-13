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"İdlib'te insani felaket önlenmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "İdlib'te olası bir insani felaket önlenmeli" - BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen: - "Suriye'de barışın sağlanması hem komşu ülkeler hem de uluslararası toplum için büyük önem taşıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İdlib'te olası bir insani felaket önlenmeli." dedi.

Mogherini ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Brüksel'de süren "Suriye ve Bölge'nin Geleceğinin Desteklenmesi" isimli konferansın diyalog toplantılarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB ve BM'nin konferansı üçüncü kez düzenlediğini anımsatan Mogherini, Suriye'de savaşın henüz sona ermediğini, AB'nin de bunun "unutulmuş bir çatışma" olmasını engellemek için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Mogherini, Suriye savaşının "barış ile savaş arasında" sürdürülebilir olmayan bir şekil almaya başladığını ifade ederek, "Tek seçenek BM öncülüğünde ve Suriyeliler tarafından benimsenen siyasi çözümdür." diye konuştu.

AB'nin Suriye halkına ve komşu ülkeler Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a desteğinin süreceğini teyit eden Mogherini, "AB güvenilir bir ortak olmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Mogherini, AB'nin Suriye'de siyasi çözüm bulunduktan sonra yeniden yapılandırma çalışmaları yapabileceğine işaret ederek, önceliğin Suriye'nin "birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve çeşitliliğinin" korunması olduğunu söyledi.

Askeri zaferin barış inşa etmek anlamına gelmediğine dikkati çeken Mogherini, "İdlib'te olası bir insani felaket önlenmeli." diye konuştu.

- "Suriye'de barışın sağlanması önemli"

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ise Suriye'de barışın sağlanmasına ilişkin umut olmakla beraber ciddi sıkıntıların sürdüğüne dikkati çekti.

Pedersen, "Suriye'de barışın sağlanması hem komşu ülkeler hem de uluslararası toplum için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Cenevre görüşmelerinin tekrar ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih olmadığını belirten Pedersen, görüşmelerin yakın zamanda başlamasını umduğunu dile getirdi.

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AB Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen BM İdlib Mogherini Suriye

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