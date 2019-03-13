"İdlib'te insani felaket önlenmeli"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İdlib'te olası bir insani felaket önlenmeli." dedi.

Mogherini ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Brüksel'de süren "Suriye ve Bölge'nin Geleceğinin Desteklenmesi" isimli konferansın diyalog toplantılarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB ve BM'nin konferansı üçüncü kez düzenlediğini anımsatan Mogherini, Suriye'de savaşın henüz sona ermediğini, AB'nin de bunun "unutulmuş bir çatışma" olmasını engellemek için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Mogherini, Suriye savaşının "barış ile savaş arasında" sürdürülebilir olmayan bir şekil almaya başladığını ifade ederek, "Tek seçenek BM öncülüğünde ve Suriyeliler tarafından benimsenen siyasi çözümdür." diye konuştu.

AB'nin Suriye halkına ve komşu ülkeler Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a desteğinin süreceğini teyit eden Mogherini, "AB güvenilir bir ortak olmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Mogherini, AB'nin Suriye'de siyasi çözüm bulunduktan sonra yeniden yapılandırma çalışmaları yapabileceğine işaret ederek, önceliğin Suriye'nin "birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve çeşitliliğinin" korunması olduğunu söyledi.