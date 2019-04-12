Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki ateşkesi muhafaza etmek istediklerini belirterek, "Amerika'nın çekilme kararını, Amerika ile ve koalisyon içindeki ortaklarımızla birlikte koordine etmeye çalışıyoruz." dedi. NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başladı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, üç gün sürecek seminerde sadece müttefiklerden değil, parlamenterlerden, ortaklardan da çok önemli fikirler ortaya çıkacağını söyledi. Türkiye olarak bölgede yaşanan sınamaların merkezinde olduklarını anlatan Çavuşoğlu, girişimci ve insani dış politikayla yaşanan tüm sorunlara karşı ortaklarla, müttefiklerle çözüm üretmeye çalıştıklarını vurguladı. "Yanı başımızda Suriye, yeni seçimde çıkmış kardeş Irak, Afganistan'daki sorunlar ve Libya'daki gelişmeler, Yemen'deki insani dramlar, Kafkasya'daki çözümü bulunmayan dondurulmuş ihtilaflar, Balkanlardaki kırılganlık, Karadeniz'deki gerilimler, bölgemizdeki diğer ihtilaflara baktığımızda her zamankinden daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini görüyoruz." diyen Çavuşoğlu, Afganistan'ın istikrarı için Pakistan'ın rolünün önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye olarak, Türkiye-Pakistan-Afganistan üçlü mekanizmayla o bölgenin dayanışmasına ve istikrarına katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, özellikle Güneydoğu Kafkasya'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-İran, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan ile hatta dörtlü mekanizmalarla istikrara katkı sağladıklarını bildirdi. - "Irak'ın kalkınması için NATO'ya önemli görev düşüyor" Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki soruna çözüm üretmek için hem terörle mücadelede göç ve mülteciler konusunda insani boyutlarına, diğer taraftan da siyasi çözüm için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. "İdlib'teki ateşkesi muhafaza etmek istiyoruz. Amerika'nın çekilme kararını, Amerika ile ve koalisyon içindeki ortaklarımızla beraber birlikte koordine etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden kalkınması için NATO'ya önemli görev düştüğüne değindi. Bakan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün NATO'nun, Irak'ın askeri yapısının ve kapasitesinin güçlendirilmesi için oraya misyon göndermesi son derece anlamlıdır. Bugün terörle mücadeleye baktığımız zaman hiçbirimiz terör tehdidi karşısına güvende değiliz. O nedenle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugün terörle mücadelede üç zafiyetimiz var. Birincisi, birçok müttefikimiz, 'Bana dokunmuyorsa problem değil' anlayışında. Bu son derece tehlikelidir. O yılan gelir mutlaka sizi de sokar. İkincisi ise 'Benim çıkarıma uygunsa, ben onu kullanabiliyorsam o terörist, terör örgütü iyidir'. Bugün Suriye'de YPG'de bunu görüyoruz. Müttefiklerimiz YPG ile PKK arasında hiçbir farkın olmadığını bildiği halde bir terör örgütüyle işbirliği yapabiliyor, silah veriyor. Oysa o silah diğer müttefiklerine yönlendiriliyor. O silahlarla sahada diğer terör örgütlerine de satılıyor."

Başka bir handikabın ise özellikle ortak değerleri de kökten sarsmaya başlayan aşırı akımların terör örgütlerine destek vermeye başlaması olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, bizzat siyasetçilerin, siyasi partilerin ve parlamenterlerin kendi ideolojisine yakın gördüğü terör örgütlerini, terör örgütü gibi görmemeye başlamasının en ciddi sınamalardan biri olduğunu dile getirdi. Avrupa'daki aşırı soldaki partilerin, PKK gibi bir terör örgütünü sırf aynı ideolojiden olduğu için sempati duyduğunu, terör listesinden çıkarmaya çalıştığını, destek verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Burada kimse beni yanlış anlamasın. Benim kimsenin ideolojisiyle problemim yok. Her siyasi görüşe, ideolojiye saygım var. Ama terör örgütlerine desteğe itiraz ediyoruz. Bu üç sorunu halledebilirsek işte o zaman teröre karşı halklarımızı ortak çabalarımızla birlikte koruyabiliriz." açıklamasını yaptı. - Düzensiz göç sorunu Düzensizin, göçün, ülkeleri çok yakından ilgilendirdiğini belirten Çavuşoğlu, göçün değişik boyutlarda birçok ülkeyi etkilediğine dikkati çekti.

"Bu soruna, insani veya güvenlik penceresinden mi bakacağız? Her kesimden bakmayı başardığımız zaman o evlerini, topraklarını, ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlara yardım elimizi uzatırız." diyen Çavuşoğlu, göç olgusunun yarattığı sorunlara birlikte tedbir almak gerektiğini bildirdi. Türkiye ve AB ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki göç konusundaki işbirliğinin örnek olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,5 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerine bugüne kadar 320 bin Suriyeli göçmen Türkiye'den gönüllü şekilde döndü. Bu dönüşler devam ediyor." dedi. - Angola Bakanı Türkiye'ye geliyor Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Serik Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı seçilen Enver Aputkan'ı tebrik etti. Serik'te güzel bir çalışma yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, tüm Serikliyi kucaklama vakti olduğunu belirtti. Serik'in turizm kadar ticaret ve tarımda da önemli olduğuna değinen Çavuşoğlu, şimdi projeleri ve vaatleri hayata geçirme zamanı olduğunu bildirdi.