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İDO seferleri durduracağını açıklamıştı! Yoğun talep nedeniyle devam kararı

29.12.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDO, maliyetlerindeki artış nedeniyle Yenikapı-Mudanya arasında sefer yapan arabalı hızlı feribot seferlerini 30 Aralık 2021 tarihinde durduracağını duyurmuştu. Operasyonel maliyetlerinin yükselmesine rağmen Yenikapı-Mudanya arasındaki arabalı hızlı feribot seferlerine, mülkiyeti kendisinde bulunan Adnan Menderes hızlı feribotu ile devam edecek. İDO, hız ve konfor nedeniyle araçlı yolcular tarafından yoğun talep gören Yenikapı-Bursa hattında hızlı feribot seferlerini yeniden satışa açtı.

İDO seferleri durduracağını açıklamıştı! Yoğun talep nedeniyle devam kararı

Geçen haftalarda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), maliyetlerindeki artış nedeniyle Yenikapı-Mudanya arasında sefer yapan arabalı hızlı feribot seferlerini 30 Aralık 2021 tarihinde durduracağını ve araçsız yolculara hizmet verdiği deniz otobüsü seferlerini arttıracağını duyurmuştu.

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DEVAM KARARI ALDI

Ancak İDO, yolcularından gelen yoğun talep nedeniyle kaynaklarını sonuna kadar zorlayarak İstanbul-Bursa hattında araçlı yolculara hizmet vermeye devam kararı aldı. Yüksek operasyonel maliyetlerine rağmen Yenikapı-Mudanya arasındaki arabalı hızlı feribot seferlerine 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren Orhan Gazi ve Osman Gazi feribotlarının yerine Adnan Menderes hızlı feribotu ile sabah Yenikapı’dan gidiş, akşam Mudanya’dan dönüş şeklinde devam edecek. İDO, hız ve konforu nedeniyle özellikle araçlı yolcular tarafından yoğun talep gören Yenikapı-Bursa hattında hızlı feribot seferlerini yeniden satışa açtı.

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Vatandaş, İDO sefer saatleri ve tarifeleri ile ilgili olarak ido.com.tr resmi web sitesinden ve İDO Çağrı Merkezi’nden detaylı bilgi alabilecek. (İHA)

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