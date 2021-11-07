İdrarda yanma hissi sandığınız kadar masum olmayabilir!

Çikolata kistleri üreme çağında görülen kadınların hayatını kabusa çeviren bir hastalıktır. Kronik bir hastalık olduğundan tedaviye geç başlandığındaysa bulunduğu organlarda kalıcı olarak hasar oluşmasına neden olur.

Derin yerleşimli endometriozis birçok belirtiyle kendisini göstermektedir. Bel ağrısı, adet döngüsünde dayanılmaz ağrı, idrar yanma, anksiyete, dikkat eksikliği gibi birçok belirtiye neden olmaktadır.

SİNSİCE İLERLER, BÖBREK YETMEZLİĞİNE BİLE SEBEP OLABİLİR!

Sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Bazen bir mercimek büyüklüğünde olup, kadınların hayatını kabusa çevirirken bazen limon büyüklüğünde olup hiçbir belirti vermez. Belirti vermediğindeyse tanı konulması uzun yıllar olmasına neden olabiliyor.

Derin yerleşimli endometriozis rahim dışında da görüldüğünde idrar yollarında, bağırsaklarda ve karın zarında bile görülebilmektedir. Mesaneye yerleşmesiyle birlikte kanlı idrar ve idrar yaparken yanma görüleceği gibi üreterlerinde tıkanmasına neden olursa hastada böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçları olabilir.

Bağırsaklarda görülen endometriozis lezyonları Büyük abdest yaparken ciddi ağrı, gaz, karın şişliğine neden olmaktadır.

SİNİRLERE KADAR İLERLEYEBİLİR

Karın zarından bağırsaklara ve mesane duvarına kadar girmiş olan sinirlere kadar ilerleyip anatomiyi bozulmasına neden anal endometriozis lezyonlarına "derin yerleşimli endometriozis" denmektedir.

TEDAVİSİ CERRAHİ OPERASYON

En önemli belirtisi olarak adet dönemlerindeki sancı ve cinsel ilişki sırasındaki ağrı yaşam kalitesini bozacak kadar büyük boyutlara ulaşabilir. Bulunduğu organlara çok ciddi zarar vermesi sebebiyle bunların tek tedavisi cerrahi operasyondur.

Laparoskopik cerrahi ya da robotik cerrahi ameliyatların başarısını arttırmaktadır. Cerrahın deneyimi, tecrübesi, yapılan teknik sayesindeyse tekrarlama minimum seviyeye inmektedir.

