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"İEF, Kahramanmaraş'ın tanıtılmasına katkı sağladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: "Holümüzü dolaşırken İzmir ve başka şehirden gelen vatandaşlarımızla tanıştım. Birçok kişi Kahramanmaraş'ın gastronomi ve doğal mirasa sahip bir kent olduğunu bilmediğini söyledi. Konuştuğum vatandaşlar bir kez de olsa mutlaka kentimizi ziyaret edeceklerini söyledi. Bu da şehrin tanıtılması açısından çok önemli"

İZMİR (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu yıl 88'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı'na (İEF) "onur konuğu il" olarak katılmalarının, şehirlerinin doğal güzellikleri ve gastronomisinin dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Güngör, İzmir Kahramanmaraş Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından fuar alanında düzenlenen resepsiyona katıldı.

Vatandaşlarla ve Kahramanmaraş holünde stant açan firmaların yetkilileriyle bir araya gelen Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın tarih, doğal güzellik ve gastronomi açısında çok zengin bir şehir olduğunu söyledi.

İEF'nin İzmir ile özdeşleşen bir fuar olduğunu belirten Güngör, "Kentim ve hemşehrilerim olarak böyle önemli bir fuara katıldığımız için çok mutluyum. Holümüzü dolaşırken İzmir ve başka şehirden gelen vatandaşlarımızla tanıştım. Birçok kişi Kahramanmaraş'ın gastronomi ve doğal mirasa sahip bir kent olduğunu bilmediğini söyledi. Konuştuğum vatandaşlar bir kez de olsa mutlaka kentimizi ziyaret edeceklerini söyledi. Bu da şehrin tanıtılması açısından çok önemli." dedi.

"Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı" etkinliklerine hazırlandıklarını ifade eden Hayrettin Güngör, "Kutlama etkinliklerimiz ekim ayında başlayarak, 12 Şubat'ta sona erecek. Ben tüm İzmirlileri kurtuluş etkinliklerimize davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de İEF'nin hem şehirlerinin hem de ilçelerinin tanıtımı için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın 2023 yılında EXPO organizasyonuna ev sahipliği yapacağını belirten Mahçiçek, "Şehrimizin tanıtımı için çok önemli. EXPO, Antalya'dan sonra kentimizde yapılacak. 60 ülkeden 2 milyonun üzerinde ziyaretçi Kahramanmaraş'a gelecek. Kentimizin tanıtımı açısından çok önemli. Böyle bir etkinliğin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına gelmesi de bizim için büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

İzmir Kahramanmaraş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özbilir ise İEF sayesinde şehirlerin tüm zenginliğiyle tanıtıldığını, dernek olarak İzmir'de 5-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan "Travel Turkey İzmir 2019 Turizm Fuarı"na da katılarak, Kahramanmaraş'ı tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

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