"İEF, Kahramanmaraş'ın tanıtılmasına katkı sağladı"

İZMİR (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu yıl 88'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı'na (İEF) "onur konuğu il" olarak katılmalarının, şehirlerinin doğal güzellikleri ve gastronomisinin dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Güngör, İzmir Kahramanmaraş Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından fuar alanında düzenlenen resepsiyona katıldı.

Vatandaşlarla ve Kahramanmaraş holünde stant açan firmaların yetkilileriyle bir araya gelen Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın tarih, doğal güzellik ve gastronomi açısında çok zengin bir şehir olduğunu söyledi.

İEF'nin İzmir ile özdeşleşen bir fuar olduğunu belirten Güngör, "Kentim ve hemşehrilerim olarak böyle önemli bir fuara katıldığımız için çok mutluyum. Holümüzü dolaşırken İzmir ve başka şehirden gelen vatandaşlarımızla tanıştım. Birçok kişi Kahramanmaraş'ın gastronomi ve doğal mirasa sahip bir kent olduğunu bilmediğini söyledi. Konuştuğum vatandaşlar bir kez de olsa mutlaka kentimizi ziyaret edeceklerini söyledi. Bu da şehrin tanıtılması açısından çok önemli." dedi.