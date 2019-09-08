İEF'nin odak ülkesi Hindistan'ın el işi ürünleri rağbet görüyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) odak ülkesi Hindistan'ın Kültürpark'ta sergilenen tamamen el işi ve organik olan geleneksel ürünleri, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bu yıl 88'incisi düzenlenen ve bünyesinde farklı kültürleri buluşturan İzmir Enternasyonal Fuarı, Hindistan'ı odak ülke olarak ağırlıyor. Hindistan'ın yerel ve geleneksel ürünlerinin sergilendiği 1-B No'lu hol, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Hindistan'da kadınlar tarafından dokunan ve kültürel simge olarak kabul edilen geleneksel Hint kıyafeti sariler, blok baskılı Hint kumaşları, Hint takıları ve Hindistan'a ait çeşit çeşit şallar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İzmirliler, Hint kültürüne yoğun ilgi göstererek, stantların etrafında bilgi alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için sıra bekledi. Özellikle kadınlar, sari elbiselerini ve Hint takılarını büyük bir ilgiyle inceleyerek, alışveriş yaptı. Stant başında ziyaretçilere bilgi veren Hintliler ise, fuarın ikinci günü gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

'İZMİRLİLER HİNT KÜLTÜRÜNÜ SEVİYOR'

El dokuması şallar ve sarileri sergileyen ve satışını yapan Anil Kuwar Aggarwal, "Hepsi Hindistan'ın kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar tarafından özel olarak dokunuyor. Kullanılan boyalar da dahil her malzeme doğal ve organik. Desenlerimiz etnik ve geleneksel detaylardan oluşuyor. Asıl amacımız Türk insanına kendi kültürümüzü tanıtabilmek. Türk insanları bize çok yardımcı oluyor, dil problemimiz olsa da bir şekilde anlaşıyoruz. Ürünleri çok beğeniyorlar ve etkileniyorlar. Ürünlerimizde hiçbir şekilde elektronik makineler kullanılmıyor, hepsi el yapımı. Kullanılan boyaların da organik olması nedeniyle ürünler vücuda zarar vermiyor. Ürünlerin fiyatı 40 ila 100 TL arasında değişiyor. Batik boya ile yapılmış şallarımız ve ipek şallarımız en pahalı olanlar. Ceketlerimiz de var, fakat onların fiyatı 500 TL olduğu için çok talep olmuyor" dedi.

Hint el sanatı ürünlerden takı ve elbiselerin olduğu stantta görevli olan Sanya Jain, "Organik malzemeler kullanmaya çalışıyoruz. İzmir'in koleksiyonlarına bakarak buraya uygun ürünler getirmeye çalıştık. Türkiye'nin rengi turkuaz olduğu için bu renkte kumaşlar getirdik ve çoğu satıldı. Biraz Hint dokunuşu ile Türklerin de giyebileceği ürünler getirdik. Hindistan'da çok ünlü olan el sanatı küpeler getirdik. Çelik küpe ve bilezikleri çok beğeniyorlar. Fiyatlarımız 10 ila 100 TL arasında değişiyor. Sadece nakışlı masa örtüsünü 500 TL'den satıyorum. İzmirliler Hint kültürünü ve ürünlerini seviyor. Takılarımızı çok seviyorlar. 400 bilezik getirmiştim, şu an elimde 30-40 tane kaldı, çoğunu satın aldılar" diye konuştu.