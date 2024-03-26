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İETT otobüsünde kavga! Şoför ile yolcu birbirine girdi: 'Seni kimseye bırakmam, boksörüm lan ben'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.03.2024 13:50
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Bayrampaşa'da duraklarda kapıları erken kapattığı iddia edilen İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, "Bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni. Seni kimseye bırakmam. Boksörüm lan ben" diyerek yolcunun üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İETT otobüsünde kavga! Şoför ile yolcu birbirine girdi: 'Seni kimseye bırakmam, boksörüm lan ben'

Olay, Pazartesi günü öğle saatlerinde Bayrampaşa - Fatih seferini yapan 32 A hat numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre yaşlı kadın yolcu, pazar çantasıyla otobüsten inmeye çalıştığı sırada kapıların erken kapanması nedeniyle otobüsten inemedi. Aynı durumun birkaç kez daha tekrarlanmasına sinirlenen başka bir yolcu ise, duruma tepki gösterdi. Bu kez diğer yolcularla şoföre tepki gösteren yolcu arasında tartışma çıktı.

'KONUŞMA SEN İHTİYAR'

Şoförün herkese bağırdığını söyleyen yolcu yaşlı bir adama "Böylelerini şoför yapıyorlar memlekette. Sen de burada avukatlık yapıyorsun. Adamın psikolojisini kontrol ettireceksin. Konuşma sen ihtiyar. Ne biliyorsun da konuşuyorsun ?" sözleriyle tepki gösterdi.

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'PSİKOLOJİSİ BOZUK'

Diğer yolculara da sert çıkan yolcu "Çoluğa çocuğa bağırıyor kimse bir şey demiyor. Senin kızın yok mu? Benim de kızım okula gidiyor. Herkese bağırıyor" diye konuştu. Bir başka yolcu ise, "Arkadaşım insan gibi konuş. Ekmeği için uğraşıyor" sözleriyle şoförü savundu. Bunun üzerine şoför "Psikolojisi bozuk" diyen yolcunun üzerine yürüdü.

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'ÖLDÜRÜRÜM SENİ'

Şoför, "Öldürürüm seni. Neden bağırıyorsun? Sana hizmet etmeye çalışıyorum. Bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni" derken yolcu ise şoföre ve diğer yolculara tepki göstermeye devam etti. Araya giren yolcular ikiliyi ayırdı.

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'BOKSÖRÜM LAN BEN'

"Bana bir kere kapı çarptı. Kafamı vurdum" diyen yolcu otobüsten inerken, kavganın ardından otobüsü çalıştıran şoför ise, "Kimseye bırakmam böksörüm lan ben" diye konuşmaya devam etti.

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O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

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İETT kavga otobüs
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