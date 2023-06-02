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  4. İETT otobüsüne binmek isterken altında kaldı! Korkunç kaza kamerada

İETT otobüsüne binmek isterken altında kaldı! Korkunç kaza kamerada

02.06.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da dehşete düşüren bir kaza yaşandı. Otobüse yetişmek için koşarak otobüsün yanına giden kişi, tekerlek altında kalarak ezildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla otobüsün tekerleğinin altından çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Feci kaza dün saat 13.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İETT şoförü ara caddeden ana caddeye çıkmak için manevra yaptığı esnada otobüsün yanına koşarak gelen bir vatandaş kapının açılmasını bekledi. Otobüsün kör noktasında beklerken manevra sırasında tekerleğin altında kalan vatandaş ezildi.

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Çevrede bulunanlar otobüsün tekerleği altında sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise, an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yanına koşarak gelen vatandaşın, manevra yapan otobüsün tekerleği altında ezildiği anlar görülüyor.

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"10-15 KİŞİ ADAMI OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDI"

Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Zeynel Yeşilyaprak, “Vatandaş otobüsü durdurmaya çalışıyor, nasıl olduysa otobüs altına almış. Ayağı kırılmıştı, müdahale ettik. Milletimizden Allah razı olsun canla başla otobüsü kaldırdı. 10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar. Ambulans zamanında geldi. Burada sıkıntı var. Çift yön olduğu için sıkıntı var. Sıkıntı oluyor burada. Tek yön olsa burası iyi olur" diye konuştu.

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(DHA)

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trafik kazası Bağcılar İETT otobüs

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