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İETT zam ne zaman başlıyor? İstanbul otobüs, metro, metrobüs zammı başladı mı?

08.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul otobüs, metro, metrobüs zammı başladı mı? İETT zam ne zaman başlıyor? İETT zamlarının ne kadar olacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. İETT'de toplu taşımaya yüzde 40 zam yapılmasının ardından otobüs, metro ve metrobüs zamlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Zamlı tarifeden önce İstanbul Kart'larına para yüklemek isteyenler, İETT zam ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor.

İETT zam ne zaman başlıyor? İstanbul otobüs, metro, metrobüs zammı başladı mı?

İETT zam ne zaman başlıyor? İstanbul otobüs, metro, metrobüs zammı başladı mı? İETT zamlarının ne zaman başlayacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Zamdan önce İstanbul Kartlarına para yüklemek ve kartlarını ücretsiz kullanmak isteyen vatandaşlar, İETT zamlarının ne zaman başlayacağı hakkında araştırma yapıyor. İETT zam ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı haberimizde.

İETT ZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Servis ücreti zammı 7 Nisan, diğer zamlar ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

ZAM SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, akaryakıt giderlerindeki artış nedeniyle mart ayından beri üçüncü kez zam gündemiyle bir araya geldi. Toplu taşıma esnafının artan akaryakıt fiyatları nedeniyle talep ettiği zam; 23 Mart, 4 Nisan tarihli oturumlarda çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilmişti. Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerden sonra yeniden düzenlenerek oya sunuldu. Öneri kabul edildi. Böylelikle İstanbul’da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022’de yapılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısını yaptı. Toplantı da gündem, ulaşıma yüzde 50 zam ve öğrenci biletine 25 yaş sınırı getirilmesi. Toplantıdan ilk olarak 25 yaş üstü öğrencilerle ilgili kademeli indirimli tarife teklifi görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, indirimli Mavi Kart ulaşım ücretinin "25 yaş altı olan öğrencilerde standart tarife olan 78 TL, 25 -30 yaş sınırı öğrenciler için 267 TL, 30 yaş üstü öğrenciler için 390 TL" olmasını teklif etti. Bu teklif UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi. Öğrenciler yaş sınırı olmadan indirimli mavi karttan faydalanmaya devam edecekler.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e TL’ye çıkarıldı.


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