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İftar çadırları kurulacak mı? Nerede iftar çadırı kuruluyor? Bakanlıktan genelge

12.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı denilince akıllara gelen şeylerden biri olan ramazan çadırlarının bu yıl Koronavirüs nedeniyle kurulup kurulmayacağı merak ediliyordu. İftar saatinde evine yetişemeyen ya da evinde yiyecek ekmeği olmayanlar için kurulan iftar çadırlarının bu yıl kurulup kurulmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürerken iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağına dair açıklama, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile netleşti.

İftar çadırları kurulacak mı? Nerede iftar çadırı kuruluyor? Bakanlıktan genelge

İftar sofralarının yanında dini sohbet ve manevi duyguları besleyen organizasyonların da düzenlendiği ramazan çadırları Osmanlı'dan bugüne kadar gelen gelenekler arasında yer alıyor. Her sene, ramazan ayında milyonlarca Müslüman'ın oruç açtığı ramazan çadırlarının, Koronavirüs salgını nedeniyle kurulup kurulmayacağı merak ediliyordu. İftar çadırları kurulacak mı? Nerede iftar çadırı kuruluyor? Bakanlıktan genelge

İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı genelge ile iftar çadırları hakkında kafalarda oluşan soru işaretlerini giderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı; "Ramazan Tedbirleri" genelgesine göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.

NEREDE İFTAR ÇADIRI KURULACAK?

Bu sene iftar çadırlarının hangi illerde kurulacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs pandemisi sebebi ile bu sene iftar çadırları kurulmayacak. Ayrıca kalabalıkların bir araya geldiği herhangi bir ramazan etkinliği de düzenlenmeyecek.

Geçtiğimiz yıllarda uygulanan iftar çadırı uygulaması oldukça fazia talep görmüş iftar sonrasında farklı aktivitelerle organizasyonların kapsamı genişletilmişti. Geçtiğimiz yıllara kadar uygulanan iftar çadırları koronavirüs sebebiyle bu yıl uygulanmayacak.

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İçişleri Bakanlığı

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