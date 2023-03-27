İftar duası okunuşu ve anlamı: İftarda hangi dualar okunur? İşte Arapça ve Türkçe okunuşu...

İftar duası okunuşu ve anlamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 günlük oruç tutma dönemi, bu yıl da aile bireylerini bir araya getiren lezzetli sofralarla geçiyor. İftar duası okunuşu ve anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte iftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu...

İFTAR DUASI

İftar duası: "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlrımı bağışla!"

Yemek duası: "Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı:

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

Oruç açmadan önce edilen duaların sevabı büyüktür. Oruç açarken edilen dua acele etmeden, duanın manevi değeri de gözetilerek okunmalıdır. Eğer duanızı Arapça etmek isterseniz, din alimlerinin de sıkça dile getirdiği şu duayı söyleyebilirsiniz:

Okunuşu:

“Allahümme yâ vâsi’al-mağfireh iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb.”

Anlamı:

“Ey mağfireti çok geniş olan Allah’ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, ana babamı, hocamı, erkek ve kadın bütün müminleri affet!”

İlk lokmanızı aldıktan sonra ise şu duayı edebilirsiniz:

Okunuşu:

“Zehebezzama’ vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ.”

Anlamı:

Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk. (İbni Mace)

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN İFTAR DUASI

“Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim.”

Anlamı:

“Yâ Rabbî, rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim, ibadetimi kabul et! Elbette sen, her şeyi işiten ve bilensin.” (Ebu Davud)

