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  4. İftar yemeğini yolcuyla paylaştı! Bu görüntülere takdir yağdı

İftar yemeğini yolcuyla paylaştı! Bu görüntülere takdir yağdı

25.04.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde Körfez ilçesinde halk otobüsü şoförlüğü yapan sürücü, iftar vakti otobüste bulunan yolcuyla yemeğini paylaştı. Sürücü ve vatandaşın yaşadığı diyaloglar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait halk otobüsü Körfez ilçesinde seyir halindeyken akşam ezanı okudu. Bu sırada oruçlu olan halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, otobüste bulunan yolcuya “Niyetli misin?” diye sordu. Yolcunun oruçlu olduğunu söylemesi üzerine Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak için 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti. Vatandaş ise Korkmaz’a teşekkür etti. Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli iftar

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