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İftara ne kadar kaldığı nasıl ve nereden öğrenilir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
15.03.2024 02:28
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Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir. Ramazan ayının gelişi, imsakiyelerin de evlerde yerini alması anlamına gelir. Oruç tutan Müslümanlar için mutlaka gerekli bir materyal olan imsakiye, günümüzde internet ve çeşitli dijital cihazlar aracılığı ile birlikte takip edilebilir. Peki , iftara ne kadar kaldığı nasıl ve nereden öğrenilir?

İftara ne kadar kaldığı nasıl ve nereden öğrenilir?

İçindekiler

  • İftara ne kadar kaldığı nasıl öğrenilir?
  • İftara ne kadar kaldığı nereden öğrenilir?

Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından oruç tutulmaya ve terâvih namazının kılınmaya başlandığı aydır. İslam'ın beş temel şartından biri oruç tutmaktır. Ramazan ayının gelmesiyle beraber ise oruç ibadeti yeri getirilir. Bu ayda oruç tutan kişiler, sahur saatlerini ve iftar vakitlerini merak ederler. Sahur ve iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ramazan imsakiyesi sayesinde kolaylıklar öğrenilir.

İftara ne kadar kaldığı nasıl öğrenilir?

Diyanet tarafından tespit edilip, vatandaşlara duyurulan imsakiye üzerinden tüm ramazan ayı boyunca iftar vakti bilgilerine erişebileceği gibi televizyon aracılığı ile geri sayım üzerinden de illere göre oruç ve sahur vakitleri takip edilebilmektedir. Bu sayede ‘iftara ne kadar kaldı, iftar ne zaman’ sorularının yanıtlarına kolaylıkla erişebilir.

İftara ne kadar kaldığı nereden öğrenilir?

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen ramazan ayı, büyük bir coşku ve heyecanla beklenir ve karşılanır. İftar, ramazanın dini geleneklerinden biridir ve mümkünse bir topluluk olarak, Müslüman kişilerin oruçlarını birlikte açmak için bir araya gelmeleri şeklinde yapılır. Bu sayede gün boyu tutulan oruç akşam ezanının okunmasıyla birlikte bitirilir.

Ramazan ayında, özellikle de akrabaların veya komşuların evlerine misafir olunan iftar saatinde pek çok kişi ezan sesine kulak verir. Bu dönemde arama motorlarında sıklıkla iftara ne kadar var, akşam ezanına ne kadar kaldı ve akşam ezanına ne kadar var soruları aratılır. Bu soruların yanıtları çeşitli web sitelerinde ve cep telefonlarına indirilebilen uygulamalardan öğrenilebilir. Akşam ezanı ne zaman sorusunu yanıtlayan uygulamalar için Apple App Store ve Google Play Store kontrol edilmelidir.

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