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IGB Electronica'dan Apple'a beklenmedik iPhone davası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 14:55 | Son Güncelleme

Brezilyalı IGB Electronica'nın iPhone isim hakkı için açtığı davada Apple haklı bulundu. Fakat bu durum IGB Electronica'ya engel olmadı. Şirket iPhone adı için Apple'a yeni bir dava açtı. IGB Electronica yetkilileri bu kez oldukça hırslı.

IGB Electronica'dan Apple'a beklenmedik iPhone davası!

iPhone isim hakkı için Apple yıllardır mahkemelerle uğraşıyor. Aynı zamanda diğer rakip firmalarla da patent konularında anlaşmazlık yaşayan Apple, bu zamana kadar isim hakkı konusunda herhangi bir davada büyük bir kayba uğramadı ve iPhone ismini kullanmaya devam etti. Son olarak Brezilya'da IGB Electronica tarafından açılan davada da kazanan taraf Apple oldu. Ancak davacı IGB Electronica davadan henüz vazgeçmiş gibi değil.

IGB ELECTRONİCA İPHONE ADINI MAHKEMEYE TAŞIDI

IGB Electronica, iddialara göre iPhone adını 2000 yılında tescil ettirdi. 2012 yılında açtıkları dava sonucu iPhone adını belirli bir süre kullanma hakkı kazanan şirket, iPhone adını verdiği akıllı telefonlarını piyasaya çıkardı. Bu cihazlar oldukça ironik bir şekilde Android işletim sistemiyle çalışıyorlardı. Fakat hem Apple'ın hem de Brezilyalı şirketin iPhone isim hakkını kullanması bazı sorunları da beraberinde getirdi. Bu durumdan dolayı Brezilyalı yetkililer harekete geçti.

iPhone isim hakkı davası

APPLE KARARINI YÜKSEK FEDERAL MAHKEMEYLE BOZACAKLAR

IGB Electronica'nin yetkilileri, Apple'ın iPhone isim hakkını kullanmaya engel olduğunu söyleyerek, tekrar dava açmaya hazırlanıyor. Davanın peşini bırakmayacaklarını söyleyen şirket yetkilileri, bu kez Yüksek Federal Mahkeme'ye başvuracak. Böylece mahkemenin daha önce verdiği kesin kararı bozma planı yapan IGB Electronica, iPhone isim hakkını almak için mahkeme salonlarında mücadele etmeyi sürdürecek. Tabi Apple tarafı da iPhone ismini korumak için mücadelesine devam edecek.

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