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  4. Iğdır’da bir anda gelen fırtına, ortalığı yıkıp geçti! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Iğdır’da bir anda gelen fırtına, ortalığı yıkıp geçti! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

28.06.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da, aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, masa ve sandalyeler havaya uçtu, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Iğdır’da bir anda başlayan fırtına, herkesi hazırlıksız yakaladı. Özelikle Iğdır kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı kısa sürede felç etti.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Fırtına esnasında kahvehane önünde oturan vatandaşlar, toz fırtınası içinde sağa sola kaçışırken, masa ve sandalyeler ise havaya uçtu. Fırtınanın dinmesinin ardından masa etrafında bulunan eşyalarını toplamaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Güvenli bir yere kaçmaya çalışan vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Iğdır
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