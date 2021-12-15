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  4. Iğdır'da leopar görüldü! ''Beklenen müjdeli haber'' diye duyurdu

Iğdır'da leopar görüldü! ''Beklenen müjdeli haber'' diye duyurdu

15.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki leopar, Türkiye'nin 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da görüldü. Leopar, Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda termal kameraya yansırken Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, leoparın görüntülenmesini ''beklenen müjdeli bir haber'' diye duyurdu.

Iğdır'da leopar görüldü! ''Beklenen müjdeli haber'' diye duyurdu

Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Iğdır'da leopar görüntülenmesinin, 'beklenen müjdeli bir haber' olduğunu söyledi.

GÜRCİSTAN VE İRAN'DA DÜZENLİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, IUCN Küresel Dağılımı'na bakıldığında leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirterek, "Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan. Gürcistan ve İran'da düzenli olarak görülmektedir. Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk. 2017 yılında hazırladığım Iğdır'ın memelileri listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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