İğnenin ucundaki şifa! Akupunktur yöntemiyle adet düzensizliği nasıl tedavi edilir?

Vücudun altında yatan enerji dengesizliklerini düzeltmenin yanı sıra adet döngüsünün her aşamasındaki spesifik fizyolojik değişikliklerle çakışan haftalık akupunktur tedavileri ile optimum sonuçlar elde edilebilir.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?

Adet kanamaları normalde 2-7 gün sürer ve 21 ile 35 gün arasında da bir sonraki adet kanaması başlar. Bu döngünün dışında oluşan adet döngülerine adet düzensizliği denir. Ayrıca adet döngüsünün 2 günden az veya 7 günden fazla sürmesi ve şiddetli kanama oluşması, adet düzensizliği olarak tanımlanır.

Adet kanaması 35 günden uzun bir süredir oluşmamış ise bu duruma da adet gecikmesi denir.

Adet düzensizlikleri ergenliğe yeni girmiş genç kızlarda yaygın olarak görülür. Bunun nedeni vücudun henüz sistem oturtamamasıdır. Ek olarak menopoz döneminde olan kadınlarda da adet düzensizliği sık görülür. Bu iki dönemden birinde iseniz korkmanıza gerek yok. Ancak adet düzensizliği, ergenlik ve menopoz dönemlerinde de 2 yıldan uzun bir zamandır sürüyorsa ciddiye alınmalı.

Herhangi bir düzensizliğin veya gecikmenin saptanabilmesi için ilk regl kanamasının olduğu gün ile bir sonraki döngüdeki ilk gün arasındaki süre zarfı dikkate alınmalı. Ek olarak kanamanın şiddeti not edilmeli. Normal bir kanama döneminde günde ortalama 4-5 ped kullanıldığı unutulmamalı. Sadece lekeleme şeklinde görülen kanamada anormallik söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra şiddetli kanama da bir anormallik göstergesidir.