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İğnenin ucundaki şifa! Akupunktur yöntemiyle adet düzensizliği nasıl tedavi edilir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.02.2021 08:19 | Son Güncelleme:
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Akupunktur, düzensiz adet dönemleri olan veya adetin olmadığı kadınlarda düzenli bir adet dönemini geri kazanmaya yardımcı olabilir. Adet döngüsünü düzenlemek, polikistik yumurtalık sendromu muzdarip ve düzensiz yumurtlama ve düzensiz döngüleri olan kadınlara da faydalıdır. Peki, akupunktur yöntemiyle adet düzensizliği nasıl tedavi edilir?

Vücudun altında yatan enerji dengesizliklerini düzeltmenin yanı sıra adet döngüsünün her aşamasındaki spesifik fizyolojik değişikliklerle çakışan haftalık akupunktur tedavileri ile optimum sonuçlar elde edilebilir.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?

Adet kanamaları normalde 2-7 gün sürer ve 21 ile 35 gün arasında da bir sonraki adet kanaması başlar. Bu döngünün dışında oluşan adet döngülerine adet düzensizliği denir. Ayrıca adet döngüsünün 2 günden az veya 7 günden fazla sürmesi ve şiddetli kanama oluşması, adet düzensizliği olarak tanımlanır.

Adet kanaması 35 günden uzun bir süredir oluşmamış ise bu duruma da adet gecikmesi denir.
Adet düzensizlikleri ergenliğe yeni girmiş genç kızlarda yaygın olarak görülür. Bunun nedeni vücudun henüz sistem oturtamamasıdır. Ek olarak menopoz döneminde olan kadınlarda da adet düzensizliği sık görülür. Bu iki dönemden birinde iseniz korkmanıza gerek yok. Ancak adet düzensizliği, ergenlik ve menopoz dönemlerinde de 2 yıldan uzun bir zamandır sürüyorsa ciddiye alınmalı.

Herhangi bir düzensizliğin veya gecikmenin saptanabilmesi için ilk regl kanamasının olduğu gün ile bir sonraki döngüdeki ilk gün arasındaki süre zarfı dikkate alınmalı. Ek olarak kanamanın şiddeti not edilmeli. Normal bir kanama döneminde günde ortalama 4-5 ped kullanıldığı unutulmamalı. Sadece lekeleme şeklinde görülen kanamada anormallik söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra şiddetli kanama da bir anormallik göstergesidir.

AKUPUNKTUR YÖNTEMİYLE ADET DÜZENSİZLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bir kadının adetlerinin fizyolojik olarak belirli dönemlerde gerçekleşmesi gerekir. Otonom sinir sistemi tarafından yönetilen endokrin sistemiyle bağlantılı fonksiyondur. Doğurganlığın oluşabilmesi için yumurtanın bırakılması, döllenmiş yumurta için hazırlanan rahimdeki en üst tabakanın atılmasıyla gerçekleşen bu adet olayı, limbik sistem tarafından etkilenen otonom sinir sistemiyle yönetilmektedir.
Kronik sistem, limbik sistemin yönetimini güçleştirmekte ve buna bağlı adet düzensizlikleri ortaya çıkmaktadır.

Kısa süreli stres uyaranları adet düzensizliği yaratsa da bunu gözardı etmek mümkündür.
Fakat kronik stres bu düzensizliğin kalıcı olmasına neden olmaktadır. İşte bu noktada akupunktur limbik sistemi düzenleyerek, kişiyi strese karşı daha dayanıklı hale getirmektedir. Böylelikle adet düzeni sağlanmaktadır. 15 seans uygulanmaktadır. Bir kadın doğumcunun gözetimi altında uygulanmasında fayda vardır. Altında organik bir patoloji yoksa, kronik strese bağlı ortaya çıkan adet düzensizliklerinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.

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