Geçti sanmayın yıllarca uykuda yaşayabilir! Zona hastalığı akupunkturla tamamen geçer mi?

Ani yorgunluk hissi veya grip benzeri semptomlar ve ardından küçük sıvı dolu kabarcıklarla ağrılı, kaşıntılı bir döküntü. Zona, suçiçeği hastalığına da neden olan bir herpes virüsü olan Varicella Zoster virüsünden kaynaklanır.

ZONA HASTALIĞINA NE SEBEP OLUR?

Zona, yalnızca daha önce su çiçeği geçirmiş bir kişide suçiçeği zoster virüsünün yeniden aktivasyonundan gelişebilir. Başka bir deyişle, zona bir kişiden diğerine bulaşmaz; zona kapmak için önce su çiçeği enfeksiyonu geçirmeniz gerekir. Kişi enfeksiyon kaptıktan sonra suçiçeği geliştirir, ancak zona olmaz. Su çiçeği virüsü vücuda girdikten sonra sinir hücrelerinde yıllarca uykuda yaşayabilir ve yeniden aktif hale gelerek ağrılı bir zona salgınına yol açabilir.

Zona, özellikle yaşlılarda ve immün sistemi düşmüş kişilerde gündelik yaşam konforunu bozan, ağrılı bir şikayettir.

İmmün sistemin düşmesi genellikle strese bağlı da ortaya çıkabilmektedir. Yaşlılarda yaygın olarak gözlenen bu sorunun tedavisinde, akupunktur gerçekten süratle ağrıyı giderici etki sağlar ve lezyonların giderilmesinde fayda sağlar.