Geçti sanmayın yıllarca uykuda yaşayabilir! Zona hastalığı akupunkturla tamamen geçer mi?

Ani yorgunluk hissi veya grip benzeri semptomlar ve ardından küçük sıvı dolu kabarcıklarla ağrılı, kaşıntılı bir döküntü. Zona, suçiçeği hastalığına da neden olan bir herpes virüsü olan Varicella Zoster virüsünden kaynaklanır.
Zona, yalnızca daha önce su çiçeği geçirmiş bir kişide suçiçeği zoster virüsünün yeniden aktivasyonundan gelişebilir. Başka bir deyişle, zona bir kişiden diğerine bulaşmaz; zona kapmak için önce su çiçeği enfeksiyonu geçirmeniz gerekir. Kişi enfeksiyon kaptıktan sonra suçiçeği geliştirir, ancak zona olmaz. Su çiçeği virüsü vücuda girdikten sonra sinir hücrelerinde yıllarca uykuda yaşayabilir ve yeniden aktif hale gelerek ağrılı bir zona salgınına yol açabilir.
Zona, özellikle yaşlılarda ve immün sistemi düşmüş kişilerde gündelik yaşam konforunu bozan, ağrılı bir şikayettir.
İmmün sistemin düşmesi genellikle strese bağlı da ortaya çıkabilmektedir. Yaşlılarda yaygın olarak gözlenen bu sorunun tedavisinde, akupunktur gerçekten süratle ağrıyı giderici etki sağlar ve lezyonların giderilmesinde fayda sağlar.
Akupunktur zona tedavisinde etkilidir çünkü kişinin yaşadığı semptomlar ve kendine özgü yapısı için özel olarak tedavi edilmesine izin verir. Akupunktur uzmanı, kişinin hangi zona modeline sahip olduğunu belirleyebilir ve virüsün altta yatan dengesizliği tedavi etmek için hassas akupunktur noktalarını kullanabilir. Herhangi bir ısıyı temizlemek için ağrı ve şişliği azaltmak için akupunktur noktalarına iğne yapılabilir. Ek olarak, bağışıklık sistemi güçlendirilebilir ve bu da virüsle savaşmaya ve onu hareketsiz durumuna döndürmeye yardımcı olabilir. Akupunkturun bir başka yararı da, onu baş ağrısı veya mide bulantısı gibi salgınla ilişkili olabilecek diğer semptomları tedavi etmek için kullanabilmenizdir.
Virüs sinir hücrelerine zarar verebilir ve yıllarca ağrıya neden olabilir ve akupunktur kullanmak, kısmen kızarıklık varken etkilenen bölgenin çevresine veya gittikten sonra bölgeye iğnelenerek ve kısmen vücudu tedavi ederek bunu önlemeye yardımcı olur.
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