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İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

İstanbul'un Sancaktepe'de akılalmaz bir sapıklık olayı yaşandı. Okula yakın bir caddede vatandaşlara cinsel organını gösteren şahıs büyük panik yarattı. Mahalle sakinleri, "Diken üstündeyiz. Bu kişi bir an önce bulunsun" diye isyan etti.

Haberler.com'un haberine göre; İstanbul Sancaktepe'de yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösteren sapık, kameralara yakalandı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Olay Sancaktepe Sultangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Civardan geçen kadınların ihbarı üzerine polis ekipleri kamera görüntüsünü inceledi. Yapılan detaylı inceleme sonunda kimliği bereli bir kişinin yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdiği tespit edildi.

VATANDAŞLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Görüntülerin çıkması üzerine büyük panik yaşayan bölgedeki vatandaşlar, bahsi geçen kişinin 3-4 gündür sürekli o cadde üzerinde dolaştığını belirterek, "Bizler durumun ne olduğunu anlamadık. Olayın yaşandığı bölgenin yakınında lise ve ilkokul var. Birkaç öğrenci çevredeki esnaflara bu caddeden geçerken tacize uğradığını söylüyor. Bizler de polise haber verdik. Kamera kayıtları incelendi ve sonuç ortada. Hepimizin çocukları var. Şu anda diken üstündeyiz. Bu kişinin bir an evvel bulunmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler görüntüdeki kişiyi her yerde arıyor.


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Sancaktepe Sapık

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İnsanlar artık her şeyden korkar oldu mini minnacık aletten bile korkuyorlar
birde yüzünü mozaiklemişler Allahım ya bırakın bulan dövsün size ne oluyo ınsanlar önlem alsın dost musunuz düşman mı belli değil.
MİLLET İYİCE SAPITTI.
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