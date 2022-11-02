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İğrenç iddia, çocukların öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıktı! Cinsel istismardan tutuklandı... O antrenör hakkında 90 yıla kadar hapis talebi

02.11.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iddialara göre iğrenç bir olay yaşandı. Kentteki bir amatör futbol kulübünde antrenör olan 63 yaşındaki H.B., 2021 ve 2022 yıllarında aynı okuldan yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstismar olayı mağdur çocukların okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Tutuklanan futbol antrenörü H.B. hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, aralık ayında görülmeye başlanacak.

İğrenç iddia, çocukların öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıktı! Cinsel istismardan tutuklandı... O antrenör hakkında 90 yıla kadar hapis talebi

Mersin'de iğrenç iddia! Kentteki bir amatör futbol kulübünde antrenör H.B., 2021 ve 2022 yılların aynı okuldan 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur çocukların okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan istismar olayının ardından antrenör H.B. tutuklandı.H.B., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Mersin 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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ÇOCUKLARIN OKULUNA GİDEREK FUTBOL MAÇLARINI İZLEMİŞ

İddianamede, H.B.'nin çocukların okuluna giderek futbol maçlarını izlediği, bu şekilde iletişim kurduğu ve tanıştıkları belirtildi. İddianamede çocukların, H.B. tarafından çeşitli şekilde cinsel istismara maruz kaldıkları, H.B.'nin ise iddiaları reddettiği ifadeleri yer aldı. Savcılık, H.B.'nin ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Dava, aralık ayında görülmeye başlanacak. (DHA)

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