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İğrenç olay! Öz kızına kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Mersin'de 1'i kız 3 çocuk babası işsiz A.I, öz kızına cinsel istismardan tutuklandı Hakim karşısına çıkan sanık mahkemede, "Ben kızmı çok seviyorum" diyerek suçlamaları reddetti, duruşma ertelendi

İğrenç olay! Öz kızına kabusu yaşattı

Mersin Kent merkezinde yaşayan evli ve 1'i kız 3 çocuk babası işsiz A.I.'nın (54)hakkında, 9 yaşındaki kızı E.I.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık A.I., eşi F.I., tanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

'BEN KIZIMI ÇOK SEVİYORUM'

Tanıkların dinlendiği duruşmada savunma yapan sanık A.I., "Suçsuzum. Suçsuz yere tutuklu bulunuyorum. Mağdure benim kızımdır. Ben kızımı çok seviyorum. Böyle bir suç işlemedim. Tahliyemi talep ederim" dedi. DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Mersin

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