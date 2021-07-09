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  4. İguanaları koli bandıyla bantlayıp 10 dolara satacaktı

İguanaları koli bandıyla bantlayıp 10 dolara satacaktı

09.07.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Georgia eyaletinde her biri on dolar olan iguanaları sarıp sarmalayan ve bantlayan kişi polisin takibi sonucu tutuklandı. Evcil hayvan dükkanı işlettiği bilinen adam polise verdiği ifadede yanlış bir şey yapmadığını savundu.

İguanaları koli bandıyla bantlayıp 10 dolara satacaktı

ABD'de bantladığı iguanaları aracından satan bir adam yakayı ele verdi. WSB-TV'nin 5 Temmuz'da geçtiği habere göre Dayniel Del Toro Mendez, Florida eyaletine bağlı Miami'de yakaladığı 22 iguanayı Georgia eyaletine bağlı Norcross'a getirdi.

İguanaların istilacı bir tür olarak kabul edildiği Florida'da nisan itibarıyla bu hayvanları satmak veya satın almak yasadışı ancak yakalayıp öldürmek yasal.

HER BİRİ 10 DOLAR

Polis ekipleri, Mendez'in hayvanları bantladığını ve SUV model aracının arkasında her birini 10 dolara (yaklaşık 85 TL) satmaya çalıştığını bildirdi.

Aynı zamanda bölgede bir evcil hayvan dükkanı olan Mendez, polis ekiplerine yaptığının yanlış olduğunu düşünmediğini söyledi.

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''ÖLECEKLERDİ''

"İguanalar hava almayan bir yerdeydi ve koli bandıyla bantlanmıştı" diyen polis ekibinden Hildeshi Valle, hayvanların bu yüzden ölebileceğine dikkat çekti.

Hayvanlara eziyetle suçlanan Mendez tutuklandı ancak kefaletle serbest bırakıldı.

Yetkililer 22 iguananın tamamının ya sahiplenildiğini ya da kurtarma merkezlerine gönderildiğini bildirdi.

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