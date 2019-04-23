İHA’nın haberi ses getirdi, Yavaş ÖHO şoförü hakkında gerekli işlemleri başlattı

Geçtiğimiz gün, Ankara’da bulunan Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan bir Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförünün durakta bekleyen yolcuyu önce otobüse almadığı sonra da darp edilmesi haberi kısa bir süre önce mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın dikkatini çekti. Yaşanan üzücü olayın takipçisi olacağını söyleyen Yavaş, darp edilerek yaralanan Hasan Ünalan’ı makamına davet etti.

Altınpark - Kuğulupark hattında sefer yapan Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförünün, Hasan Ünalan adlı vatandaşı darp ettiği haberi, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından kamuoyuna duyuruldu. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla bahsi geçen araç şoförü hakkında en ağır cezanın verilmesi istemiyle gerekli işlemler başlatılırken araç parka çekildi. Yavaş, olayda yaralanan Hasan Ünalan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağını ve Çarşamba günü toplanacak EGO Disiplin Kurulu’nda görüşüleceğini ifade eden Yavaş, Ünalan’ı en yakın zamanda makamına davet etti.



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