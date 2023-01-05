HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. İhbar tazminatı gelir vergisi yüzde kaç? İhbar tazminatında gelir vergisi nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı gelir vergisi yüzde kaç? İhbar tazminatında gelir vergisi nasıl hesaplanır?

03.01.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tazminat ve vergilerle ilgili güncellemeler, işçi ve işverenler için her zaman merak konusu olmuştur. İş sözleşmeleri feshedilirken taraflar arası bazı durumlarda ortaya çıkan ihbar tazminatı da bunlardan biridir. Süresiz iş sözleşmelerinde geçerli olan ve işten ayrılmak isteyen ya da iş akdi bitirilen çalışan ve iş veren için ihbar süresi geçerlidir. Hizmet akdinin süresine göre belirli sürelere sahip olan ihbar tazminatının gelir vergisi nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı gelir vergisi yüzde kaç? İhbar tazminatında gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Süresi belli olan iş sözleşmelerinde sonlandırma için ayrıca bir bildirime gerek yoktur. Ancak iş sözleşmesi belirsiz süreli ise işçinin işten ayrılması veya işverenin işten çıkarması söz konusu olduğunda tarafların 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca belirtilmiş bir bildirim süresi vardır. Bu süre belirtilmediğinde ödenmesi gereken ihbar tazminatının hesaplamaları kafa karıştırıcı olabilir. İşten ayrılma ya da çıkarılma durumlarında çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ila 1,5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1,5 yıl ila 3 yıl arasında ise 6 hafta ve son olarak 3 yıldan fazlaysa 8 hafta olarak ihbar süresi geçerlidir. Tanınan ihbar süresi ayrılma/çıkarma bildiriminin yapılmasıyla başlar. İş sözleşmesi feshedilmeden önce bildirim koşulunu yerine getirmeyen taraf ise bu süre için tazminat ödemek zorundadır. Buna ihbar tazminatı denir ve hem işçi, hem de işveren için geçerlidir. Tazminat ödemesi için 1 günlük kıdem bile yeterlidir.

İhbar tazminatı gelir vergisi yüzde kaç?

İhbar tazminatının hesaplanması çalışanın giydirilmiş brüt ücreti üzerinden yapılır. Bu ücrete, çalışana verilen yol ve yemek gibi giderler de dâhil edilir. İhbar tazminatı hesaplanırken brüt ücret üzerinden %0,759 yani binde 7,59 oranında bir damga vergisi kesintisi yapılır. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi 01.0.2022 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu kapsamda ihbar tazminatında gelir vergisi istisnası uygulanır.

İhbar tazminatında hak iddia edilebilmesi için sözleşmeyi fesheden tarafın haklı bir nedeni olmaması gerekir. Geçerli bir neden olması hâlinde sözleşme, bildirim süresini beklemeden, yani ihbara gerek olmadan feshedilebilir ve ihbar tazminatı ödenmez. Bu fesih bildirimi açık ve anlaşılır olmalı, ispat için yazılı yapılmalıdır. İş Kanunu 24. maddede fesih nedenleri belirtilmiştir.

İlginizi Çekebilir

İhbar tazminatı hakkı kazanmak için gerekli şartları nelerdir?

İhbar tazminatı hakkı kazanmak için gerekli şartları nelerdir?

 İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır?

İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır?

 İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

 Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

 İhbar süresine uymayan işçi ne kadar tazminat öder?

İhbar süresine uymayan işçi ne kadar tazminat öder?

Belirli süreli sözleşmede ihbar süresi olur mu?

Belirli süreli sözleşmede ihbar süresi olur mu?

İhbar tazminatında gelir vergisi nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatında işçinin brüt ücreti esas alınır. Kaç yıllık çalışan olduğu, yani kıdemine karşılık olan ihbar süresinin her haftası 7 gün kabul edildiğinde çıkan toplam gün sayısı işçinin güncel günlük brüt ücretiyle çarpılır. Böylelikle brüt tazminat ücreti bulunur. İhbar tazminatı gelir vergisi hesaplama ise vergi dilime göre değişir. İhbar tazminatında gelir vergisi kesintisi diline göre değişiklik gösterebilmekle birlikte %15 ila %40 arasında bir kesinti yapılır. İhbar tazminatı gelir vergisi hesaplama sonucunda yapılan kesintiler de çıkarıldıktan sonra kalan miktar ihbar tazminatı olara ödenir.

İhbar tazminatı gelir vergisi matrahına eklenir mi?

İhbar tazminatı gelir vergisi hesaplamada ise bu ücretten kümülatif gelir vergisi matrahı, gelir vergisi ve damga vergisi çıkarılır. Gelir vergisi matrahı, işçinin brüt ücretinden genel sağlık sigortası işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payı kesintilerinin çıkarılmasıyla elde edilen asıl gelirdir. İşçinin kazancıyla paralel olarak her ay arttığı için kümülatif denir. Bu artıştan ötürü yılın başlarında veya sonlarında işten ayrılan işçi, gelir vergisinin farklı dilimlerinde değerlendirilir. Zira gelir vergisi matrah üzerinden hesaplanır. Bu nedenle ihbar tazminatı gelir vergisi matrahına eklenir ve bu kesintilerden sonra net miktar belirlenir.

İhbar tazminatı hesaplanırken gelir vergisi matrahı eklenmezse hesaplama yanlış olacaktır. İhbar tazminatı hesaplamalarında en çok yapılan yanlış da giydirilmiş brüt ücrete sosyal hakların eklenmemesi ve kümülatif gelir vergisi matrahının yazılmamasıdır. Kümülatif gelir vergisi matrahını hesaba katmadan gelir vergisi %15 üzerinden hesaplanır. Matrah eklendiğinde vergi hesaplaması daha fazla olacaktır. Matrah eklenmeden yapılan hesaplama sonucunda çalışandan kesilen gelir vergisinin eksik olmasına ve dolayısıyla da devlete eksik beyan edilmesine neden olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...
Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…
Anahtar Kelimeler:
ihbar tazminatı ihbar ihbar süresi ihbar tazminatı hesaplama

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.